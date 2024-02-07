Скрізь у нас дорога шахраям

Війна в Україні потребує максимальної напруги сил народу та влади. Багато хто покладав надію на очищувальну місію цих тяжких випробувань, у горнилі яких нібито виникне єдність народу та влади.

Але не виникає! Все частіше чути народний гомін, про те, що страждання повністю лягли на плечі простих людей, тоді як влада продовжує жити по-старому, іноді наражаючи воюючу батьківщину невиправданому ризику.

Час від часу ми зустрічаємо новини із заголовками: «Правоохоронці видворили з території України чергового іноземного злочинця». Ось і зовсім недавно стрічки новин збурила шокуюча фотографія з тюремним тату на кисті руки. Це сайт Нацполіції, він повідомив, що співробітники управління міграційної поліції ГУНП в Одеській області разом із представниками Державної міграційної служби в Одеській області повернули іноземного злочинця до країни походження із забороною в'їзду на територію України протягом п'яти років.

Так ось саме ця фотографія, що відобразила тюремну естетику у всій її непривабливій красі, послужила тригером для написання цієї статті.

Показав я її своєму давньому товаришеві, керівнику відомої громадської організації «Антикорупційний рух Одещини» Олександру Сопельнику і у відповідь на прочитане повідомлення я почув від нього несподіваний для себе коментар: «так, когось видворяють, коли є на то політична воля».

- «Причому тут політична воля, - здивувався я, - хіба немає чіткого прописаного в законі порядку дій у таких випадках?»

- Порядок існує, але присутні і лазівки, якими користуються злочинці та недобросовісні чиновники.

Ось я маю аналогічний приклад дивовижної неспроможності деяких правоохоронців щодо небезпечного порушника чинного законодавства України.

Отже, все по порядку, кілька років тому я познайомився з невтомним активістом Олександром Зоєтом, який самовіддано захищав права мешканців ЖК «Граф» від недоброчесного забудовника, який нав'язував їм свою керуючу компанію.

На той час Олександр Зоєт веде активне громадське життя, фотографується з відомими політиками. У нього все на підйомі! Далі Зоєт, як легендарний аферист Остап Бендер подається в управдоми – мешканці ЖК «Граф» довіряють йому головування у новоствореному ОСББ. Потім було звернення від мешканців будинку до поліції щодо великих фінансових зловживань коштами ЖК «Граф» Зоєтом. В результаті було порушено кримінальну справу за фактом розкрадання коштів та підробки документів.

І тут раптом ще з'ясовується, що Зоєт зовсім і не Зоєт, а Шойхет і ще за ним числиться декілька прізвищ. Загалом Міграційна служба встановлює, що він навіть не громадянин України, а отримав український паспорт на ім'я Олександра Зоєта шахрайським шляхом.

Зоєт-Шойхет почав ховатися, але поліція його знаходить і передає до рук Управління у справах іноземців та осіб без громадянства управління ГТС в Одеській області, яке мало вилучити, незаконно отриманий паспорт та негайно депортувати Олександра Зоєта-Шойхета до Молдови, громадянином якої він, як виявляється, є.

Але тут на своєму життєвому шляху Зоєт зустрічає «доброго чиновника», ним цього разу став Андрій Морару. Морару начальник управління у справах іноземців та осіб без громадянства управління ГТС в Одеській області, який у 2018 році вийшов сухим з води після потужного корупційного скандалу, і навіть чудесним чином зумів поновитися на посаді. Погляньте в це добре обличчя і не бай вам боже стримувати сльозу розчулення!

Так от, Морару випускає Зоєта-Шойхета на двадцять днів, мабуть, щоб той, не поспішаючи, збирав валізи.

У свою чергу Олександр Зоєт, не гаючи часу, подає до суду, щоб використати час судових розглядів для подальшого незаконного перебування в країні. Сам він, зрозуміло, на суд не йде, бо розуміє, що може з будівлі суду прямо відправлений на батьківщину до Молдови до рук місцевих правоохоронців, які на нього вже давно зачекалися.

Приморський суд не мав можливості ухвалювати законне рішення про видворення злочинця з тієї причини, що паралельно подано позов до Одеського окружного адміністративного суду.

Відсутність заявника на засіданні, твердження представника, що той не знайомий з усіма обставинами поданого позову – все спрямоване на затягування часу. У результаті розгляд справи перенесено ще десять днів. Зоєт-Шойхет отримав додаткову індульгенцію на незаконне перебування на території України.

«Ця людина – тисячі обличь ховається, навіщось витрачає величезні кошти, щоб залишатися у країні, що воює. Адже цікаві й самі дати появи Зоета-Шойхета в Україні, вони завжди пов'язані із драматичними періодами історії нашої країни. Вперше він з'являється у 2013 році, напередодні Революції Гідності, коли розпочата була гібридна війна Російською Федерацією. Потім у 2022 році ненадовго виїжджає до Молдови і повертається до України у розпал повномасштабної війни.

Зоєт-Шойхет – хто він насправді? Якою є його справжня мета перебування в Україні?», - завершує свою розповідь Олександр Сопельник.

Справа виявилася настільки цікавою, що ми неодмінно будемо тримати вас в курсі подій, що розвиваються.