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Сьогодні, 14:00

Українські перевізники почали протест під КПП «Ягодин»: закликають до вільного руху для обох сторін

Категорія: Новини / Історія та суспільство

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Украинские перевозчики организовали акцию протеста под пунктом пропуска «Ягодин» на границе с Польшей в Волынской области.

Об этом hromadske сообщил пресс-секретарь ОО «Перевозчики западного региона», которая организовала протест.

Участники акции требуют справедливой организации пересечения границы со стороны Польши и Украины. Также призывают к активному участию украинской власти — правительства и, в частности, Мининфраструктуры — для разблокирования таможенных переходов с польской стороны.

Кроме того, протестующие призывают обеспечить для украинских водителей личную безопасность, а также сохранение груза и транспортных средств, заблокированных польской стороной.

Как отмечает «Суспильное», на границу колонной приехали 15 грузовиков украинских перевозчиков и ориентировочно 20 легковых автомобилей. На грузовиках водители разместили плакаты с надписями на украинском, польском и английском языках: «Настоящее братство — это не дискриминация», «Свободное движение для обеих сторон — общая победа», «Стоп блокаде на границах», «Блокада Украины — предательство европейских ценностей».

Основной целью акции является привлечение внимания властей к ситуации, которая сложилась на границе с Польшей. В ОО отмечают, что полностью блокировать границу не будут.

Руководитель ОО Виталий Коценко объяснял, что участники акции не планируют блокировать польских перевозчиков, которые «честно работают на рынке перевозок». Однако хотят блокировать и фиксировать факты, когда польские водители грузовиков объезжают на пункте пропуска «Дорохуск — Ягодин» общую очередь. Коценко отметил, что это несправедливо.

«Они объезжают всю эту блокаду, заезжают прямо на таможенный терминал, оформляются и завозят грузы в Украину. [...] Позавчера мне звонили мои клиенты и сообщили, что польские перевозчики сказали: "Мы вам привезем любой груз в Украину". Для польских перевозчиков блокады нет», — сказал Коценко.

По состоянию на обед протестующие задержали один автомобиль-бензовоз на польской регистрации вместе с польским водителем, который въехал в Украину через пункт пропуска «Ягодин». Участники акции ожидают представителей «Укртрансбезопасности», которые должны проверить документы у поляка.

Акция протеста «Украина=Польша» рассчитана на один месяц и является исключительно мирной, отмечают организаторы.


О блокаде границы

Польские перевозчики, а затем и фермеры, начали блокировать движение украинских грузовиков с осени 2023 года. Причиной забастовки перевозчиков называют «чрезмерную конкуренцию» после принятия «транспортного безвиза» между Украиной и странами ЕС.

Пока пункты пропуска блокируют польские фермеры. Уже заблокировано движение транспорта в направлении пунктов пропуска «Шегини — Медика», «Хребенне — Рава-Русская», «Дорохуск — Ягодин», «Зосин — Устилуг», «Долгобычев — Угринов». 13 февраля временно блокировался КПП «Корчевая — Краковец».

Но польские фермеры заявили, что 20 февраля заблокируют все пункты пропуска на границе между Польшей и Украиной.

Фермеры протестуют из-за желания получить смягчение европейского «зеленого курса», а также получать больше субсидий, дотаций и компенсаций. Также министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский заявил, что в некоторых сферах будет необходима полная блокировка импорта из Украины, как в случае с зерновыми. По его мнению, протесты фермеров на границах с Украиной приемлемы.

Активное участие в протестах и их освещении принимает лидер люблинского отделения партии «Конфедерация» Рафал Меклер. В частности, он подтвердил, что польские фермеры в Дорохуске открыли запломбированные украинские грузовики, из-за чего часть зерна, которое везли на экспорт, высыпалась на дорогу.

Из-за блокады украинская экономика понесла уже миллиард евро убытков, экономические потери Польши еще больше. Кроме того, на территории Польши скончались трое украинских водителей.




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