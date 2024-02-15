Украинские перевозчики организовали акцию протеста под пунктом пропуска «Ягодин» на границе с Польшей в Волынской области.

Об этом hromadske сообщил пресс-секретарь ОО «Перевозчики западного региона», которая организовала протест.

Участники акции требуют справедливой организации пересечения границы со стороны Польши и Украины. Также призывают к активному участию украинской власти — правительства и, в частности, Мининфраструктуры — для разблокирования таможенных переходов с польской стороны.

Кроме того, протестующие призывают обеспечить для украинских водителей личную безопасность, а также сохранение груза и транспортных средств, заблокированных польской стороной.

Как отмечает «Суспильное», на границу колонной приехали 15 грузовиков украинских перевозчиков и ориентировочно 20 легковых автомобилей. На грузовиках водители разместили плакаты с надписями на украинском, польском и английском языках: «Настоящее братство — это не дискриминация», «Свободное движение для обеих сторон — общая победа», «Стоп блокаде на границах», «Блокада Украины — предательство европейских ценностей». Основной целью акции является привлечение внимания властей к ситуации, которая сложилась на границе с Польшей. В ОО отмечают, что полностью блокировать границу не будут. Руководитель ОО Виталий Коценко объяснял, что участники акции не планируют блокировать польских перевозчиков, которые «честно работают на рынке перевозок». Однако хотят блокировать и фиксировать факты, когда польские водители грузовиков объезжают на пункте пропуска «Дорохуск — Ягодин» общую очередь. Коценко отметил, что это несправедливо.

«Они объезжают всю эту блокаду, заезжают прямо на таможенный терминал, оформляются и завозят грузы в Украину. [...] Позавчера мне звонили мои клиенты и сообщили, что польские перевозчики сказали: "Мы вам привезем любой груз в Украину". Для польских перевозчиков блокады нет», — сказал Коценко.

По состоянию на обед протестующие задержали один автомобиль-бензовоз на польской регистрации вместе с польским водителем, который въехал в Украину через пункт пропуска «Ягодин». Участники акции ожидают представителей «Укртрансбезопасности», которые должны проверить документы у поляка. Акция протеста «Украина=Польша» рассчитана на один месяц и является исключительно мирной, отмечают организаторы.

