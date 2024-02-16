Срок годности ядерного топлива, которое используется в реакторах ЗАЭС, скоро истечет. Проблема усложняется тем, что его некому заменить в случае необходимости.
Об этом сообщил и.о. главы правления "Энергоатома" Петр Котин в колонке для ЭП.
Так, первые партии топлива были загружены в реакторы ЗАЭС еще в 2017 году, а его эксплуатационный срок, определенный производителем, составляет шесть лет.
Для решения этой проблемы необходимо провести анализ безопасности. Если по его результатам необходимо будет выгрузить топливо из реакторов, то возникнет много других вопросов, на которые пока нет ответов. Это чисто технический вопрос, а технические проблемы решаются компетентным, опытным и лицензированным техническим руководством и инженерами оператора АЭС.
По словам Котина, нет и персонала, который может выполнять сложные операции, связанные с безопасностью. Завезенные из России "специалисты" не имеют ни компетенции, ни опыта, ведь современная Запорожская АЭС существенно отличается от атомных электростанций России, добавил он.