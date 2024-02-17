Система социальной помощи в Украине является частью "советского наследия" и должна быть пересмотрена с учетом нехватки средств в условиях войны.
Об этом народный депутат от "Слуги народа", глава Комитета ВР по экономическому развитию Дмитрий Наталуха рассказал в интервью Укринформу.
В то же время он признал, что уменьшение социальных гарантий противоречит Конституции и может вызвать неприятие граждан.
*ЭП исправила цитату народного депутата, ведь поначалу некорректно интерпретировали ее. ЭП просит прощения у читателей.
Дмитрий Наталуха в своем сообщении в Facebook подчеркнул, что "не готовит изменения к системе соцвыплат, для этого есть профильный комитет".
Напомним:
Украина имеет резерв средств, который позволит своевременно осуществлять социальные выплаты населению независимо от решения финансовой помощи со стороны ЕС и других международных партнеров.