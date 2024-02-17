Застопорившийся осенью в американском Конгрессе новый пакет помощи Украине привел к резкому сокращению поддержки в конце прошлого — начале этого года. В период с 1 ноября по 15 января западные союзники пообещали помочь вооруженным силам Украины поставками на сумму 9,8 млрд евро. Примерно за такой же период годом ранее было обещано 27 млрд евро, из которых 21 млрд евро были готовы дать США, говорится в отчете Кильского института мировой экономики, который обновил данные о помощи Украине.

Основными поставщиками военной техники и боеприпасов в конце прошлого — начале этого года были несколько крупных доноров, прежде всего страны Северной Европы, Германия и Великобритания, которая 12 января пообещала выделить в этом году 2,5 млрд фунтов (2,9 млрд евро).

Совокупные обязательства союзников Украины — военные, финансовые, гуманитарные — за 2,5 месяца составили 13,8 млрд евро. Это значительно выше, чем в период с августа по октябрь, когда Кильский институт давал предыдущую оценку, составившую всего 2,11 млрд евро (на 87% меньше, чем за аналогичный период 2022 г.). Последние данные не учитывают 50 млрд евро экономической помощи, которые были одобрены лидерами ЕС 1 февраля.