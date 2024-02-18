Всемирная продовольственная программа (ВПП) Организации Объединенных Наций (ООН) с февраля 2024 года расширяет список получателей ежемесячной социальной помощи. На доплату могут рассчитывать дети и взрослые с инвалидностью.
Социальная помощь будет автоматически приходить на банковские счета представителям уязвимых категорий, подавать заявку не нужно. Доплату в связи с расширением программы получит около 310 тысяч украинцев с инвалидностью, сообщает "ООН Украина".
Кто может получить помощь от ООН
Доплата осуществляется лицам с инвалидностью, которые уже получают помощь от государства, но ее размер слишком маленький и не достигает 3250 грн. Выплата является разницей между указанной суммой и размером ежемесячного социального пособия. Но эта доплата не может быть меньше, чем 100 грн.
- государственные выплаты менее 3250 грн;
- лицо не получает финансовую помощь от других международных организаций;
- человеку не поступают выплаты для внутренне перемещенных лиц.
Что касается последнего, то есть исключение. Оно распространяется на украинцев с инвалидностью, которые проживают на территориях активных или возможных боевых действий.
В случае, если у человека нет банковской карты, финансовую помощь могут доставлять "Укрпоштой". Этот вариант актуален и для тех, кто так получает другие социальные пособия.
Отметим, что эта денежная помощь финансируется Германией. Ранее по этой программе получить средства смогли украинские пенсионеры.
Ранее "Телеграф" сообщал о росте суммы компенсации для безработных. Эта мера направлена на поддержку украинцев, оказавшихся в сложной ситуации.