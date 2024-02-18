Всемирная продовольственная программа (ВПП) Организации Объединенных Наций (ООН) с февраля 2024 года расширяет список получателей ежемесячной социальной помощи. На доплату могут рассчитывать дети и взрослые с инвалидностью.

Социальная помощь будет автоматически приходить на банковские счета представителям уязвимых категорий, подавать заявку не нужно. Доплату в связи с расширением программы получит около 310 тысяч украинцев с инвалидностью, сообщает "ООН Украина".

Кто может получить помощь от ООН

Доплата осуществляется лицам с инвалидностью, которые уже получают помощь от государства, но ее размер слишком маленький и не достигает 3250 грн. Выплата является разницей между указанной суммой и размером ежемесячного социального пособия. Но эта доплата не может быть меньше, чем 100 грн.

государственные выплаты менее 3250 грн;

лицо не получает финансовую помощь от других международных организаций;

человеку не поступают выплаты для внутренне перемещенных лиц.

Что касается последнего, то есть исключение. Оно распространяется на украинцев с инвалидностью, которые проживают на территориях активных или возможных боевых действий.

В случае, если у человека нет банковской карты, финансовую помощь могут доставлять "Укрпоштой". Этот вариант актуален и для тех, кто так получает другие социальные пособия.

Отметим, что эта денежная помощь финансируется Германией. Ранее по этой программе получить средства смогли украинские пенсионеры.

Ранее "Телеграф" сообщал о росте суммы компенсации для безработных. Эта мера направлена на поддержку украинцев, оказавшихся в сложной ситуации.





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