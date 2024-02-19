Вице-премьер по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков провел срочные переговоры с главой Бюро нацбезопасности Польши Яцеком Северой из-за блокады польскими протестующими, в частности, пассажирского транспорта.

Как передает "Экономическая правда", об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки.

"Блокирование границы - это прямая угроза безопасности обороняющейся страны. Подобные действия негативно влияют на наше противостояние общему врагу по имени Россия. Женщины и дети, искавшие убежища от войны и в силу разных причин возвращающиеся домой не могут становиться заложниками бизнес-интересов", - отметил Кубраков.

Он добавил, что подобные акции и примеры негуманного отношения к украинцам на границе ЕС могут быть использованы российскими спецслужбами для разжигания искусственного конфликта между нашими странами.

"Мы ожидаем конкретных действий польских коллег, по недопущению таких ситуаций и решения проблемы в целом.", - подчеркнул вице-премьер.

Заместитель министра Сергей Деркач находится на связи с заместителем министра инфраструктуры Польши Павелом Ганцажем и отмечает, что несмотря на приостановление блокады со стороны польских перевозчиков, ситуация на границе становится еще более критической.

Польская сторона сейчас блокирует 6 пунктов пропуска. Самая критическая ситуация на пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск", где вообще прекратилось движение грузового транспорта и не пропускаются гуманитарные, скоропортящиеся грузы и топливо.

Также через этот пункт пропуска из Украины не могут выехать пустые грузовики, которые едут за критически необходимыми товарами.

"Посольство Украины в Польше 24/7 на связи с польской полицией и пограничной службой и немедленно реагирует на сообщения о попытках блокады пассажирского транспорта", - добавили в министерстве.

Сейчас заблокированным для свободного движения грузовиков являются пункты пропуска "Ягодин - Дорогуск", "Угринов - Долгобичув", "Устилуг - Зосин", "Шегини - Медика", "Рава-Русская - Гребенне" и "Краковец - Корчева". На территории Польши на дороге ожидают около 3 тысяч грузовиков.

Напоминаем:

18 февраля в международном железнодорожном пункте пропуска "Дорогуск-Ягодин" польские фермеры попытались заблокировать движение грузовых поездов.

В социальных сетях распространили видео, в котором толпа польских протестующих блокировала проезд автобусов с пассажирами.