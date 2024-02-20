НАСА объявило о наборе кандидатов для участия в симуляции работы на марсианской базе.

Ожидается, что проект под название CHAPEA («Исследование здоровья и производительности команды [миссии]») начнется весной 2025 года и продлится один год.

Четырем участникам миссии предстоит жить и работать в модели марсианской базы площадью 160 квадратных метров, напечатанной на 3D-принтере. База «Марсианская дюна Альфа» будет имитировать условия жизни на Красной планете, включая ограничение ресурсов, отказы оборудования, задержки связи и иные потенциальные проблемы, с которыми могут столкнуться будущие астронавты.

В число задач экипажа входят моделирование выходов за пределы помещений базы, управление роботизированными устройствами, физические упражнения и выращивание сельскохозяйственных культур. База будет располагаться в Космическом центре имени Линдона Джонсона в техасском Хьюстоне.

Ранее НАСА опубликовало видео, на котором продемонстрирован интерьер модели базы.

Среди требований к кандидатам – возраст 30-35 лет, владение английским языком, хорошее здоровье и значительная мотивация к участию в миссии. Дополнительным условием будет являться степень магистра в одной из STEM-дисциплин (инженерия, математика, технические или естественнонаучные дисциплины) с опытом работы по специальности. Отборочная комиссия также будет рассматривать кандидатов с медицинским опытом, имеющих высшее военное образование или большой опыт пилотирования самолетов.

НАСА сообщило, что для кандидатов предусмотрено вознаграждение за участие в программе – однако, какое именно, пока неизвестно. Крайний срок подачи заявок — вторник, 2 апреля.

Подать заявку можно на сайте американского аэрокосмического ведомства.

Как сообщило НАСА, цель миссии – предоставить важные научные данные для проверки работы систем и принятия решений для будущих экспедиций на Красную планету.

Это уже вторая миссия в рамках серии CHAPEA. Участники первой миссии начали работу на модели марсианской базы в июне 2023 года и уже преодолели половину одногодичного срока проекта. Третья миссия CHAPEA, как ожидается, начнется в 2026 году.

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