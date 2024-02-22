Первый рейс планируется совершить 1 марта – регистрация на него уже открыта, а билет стоит 800 грн. Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

Он отметил, что билеты можно приобрести по ссылке или в специальной кассе на автостанции.

Расписание отправлений следующее:

08:00 Одесса (автостанция Старосенная) – аэропорт Кишинев;

19:00 аэропорт Кишинев – Одесса (автостанция Старосенная).

Ориентировочное время в пути (вместе с прохождением всех таможенных процедур) – 4 часа.

Стоимость билета составит 800 грн. При этом будет скидка в 50% для военных и членов их семей (жена/муж, дети), лиц с инвалидностью, ветеранов войны, участников боевых действий.

Средства от перевозок будут направлены на поддержку Вооруженных сил Украины.

Как зарегистрироваться на аэротрансфер сообщением Одесса-Кишинев

Для регистрации на аэротрансфер Одесса – аэропорт г. Кишинев пассажиру необходимо:

перейти на страницу формы для регистрации по ссылке, размещенной на официальном веб-сайте Одесской облгосадминистрации;

ссылке, размещенной на официальном веб-сайте Одесской облгосадминистрации; заполнить форму, предоставив данные для регистрации с указанием фамилии, имени и отчества (в случае наличия), даты рождения, даты и времени запланированной отправки авиасообщением из г. Кишинев, номера контактного телефона, сведений об имеющихся льготах (право на льготный проезд с 50% скидкой имеют военные и члены их семей (жена/муж, дети), лица с инвалидностью, ветераны войны, участники боевых действий);

осуществить оплату проезда по реквизитам на счет КП "Аэропорт Измаил" (полная стоимость – 800 грн);

прикрепить скан-копии таких документов: паспорта гражданина Украины для выезда за границу (для иностранцев – паспорта для выезда за границу); билет на самолет с отправлением из аэропорта Кишинев; квитанции об оплате билета на Аэротрансфер; для мужчин от 18 до 60 лет – скан-копии военно-учетных документов и документов, подтверждающих право пересечения государственной границы в условиях правового режима военного положения в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 27.01.1995 №57 "Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины и документов, подтверждающих право на льготный проезд;

дать согласие на обработку персональных данных и сообщить об ознакомлении с памяткой по пересечению государственной границы Украины и Республики Молдова.

Трансфер из Одессы в аэропорт Кишинева

Напомним, о запуске трансфера из Одессы в аэропорт Кишинева стало известно в январе 2024 года. Его целью является ускорение проезда украинцев, направляющихся в международный аэропорт Кишинева. При наличии билетов на самолет пассажиры смогут пользоваться специальным трансфером, который будет следовать из Одессы в аэропорт.

Также это должно разгрузить пункты пропуска через границу (в первую очередь в районе МЧП "Маяки – Паланка – Удобное"), уменьшить сосредоточение там большого количества транспорта и людей, ускорить процедуру пересечения границы.

Источник