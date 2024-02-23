Вечером 22 февраля компания Intuitive Machines и НАСА сообщили, что, несмотря на проблемы со связью, они могут подтвердить, что приборы модуля находятся на лунной поверхности, а команде Nova-C удалось установить контакт с аппаратом. Позднее диспетчеры Intuitive Machines подтвердили, что прилунившийся модуль находится в вертикальном положении и способен отправлять данные на Землю, пишет «Голос Америки».

Таким образом, прилунение Nova-C стало первой мягкой посадкой частного аппарата на поверхность Луны, а также первой за 50 лет посадкой на Луну, осуществленной американцами.

Центр управления миссией Nova-C

Аппарат Nova-C, получивший название «Одиссей», вышел на орбиту Луны накануне, через шесть дней после запуска с космодрома имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде. На его борту – 12 единиц полезной нагрузки; шесть из них являются приборами НАСА, данные измерений которых смогут оказаться полезными для американской лунной программы «Артемида».

Снимок сделан 21 февраля на лунной орбите

НАСА поздравило команду миссии Nova-C с прилунением модуля в соцсети X, написав «Ваш заказ был доставлен... на Луну!».

Достигнув накануне орбиты, «Одиссей» уже оказался успешнее своего предшественника – аппарата Peregrine.

Напомним, модуль, созданный компанией Astrobotic, был успешно запущен при помощи ракеты Vulcan Centaur, однако из-за критической потери топлива так и не смог достичь Луны.

Впрочем, двум другим коммерческим аппаратам уже удавалось достичь лунной поверхности – но не осуществить мягкую посадку. В феврале 2019 года о поверхность Луны разбился израильский аппарат «Берешит», а в 2023 году похожая участь постигла и японский аппарат Hakuto-R.

Проект IM-1 (официальное название полета «Одиссея») является лишь первым в серии запусков Nova-C: позднее Intuitive Machines планирует полеты второго (миссия IM-2) и третьего модуля (IM-3) Nova-C.

В ходе второго полета Intuitive Machines планируют доставить на Луну, помимо прочего, метровый бур PRIME-1 для исследования грунта и льда на южном полюсе Луны. Точная дата запусков пока неизвестны, однако оба полета пока запланированы на 2024 год.

Прилунение «Одиссея» и последующие миссии Nova-C являются частью масштабной программы НАСА под названием CLPS (Commercial Lunar Payload Services – доставка на Луну коммерческого оборудования). Цель программы – доставка на Луну частных грузов и научного оборудования.