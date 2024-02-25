Послание Уоррена Баффета.

Ежегодное послание акционерам Berkshire Hathaway от миллиардера, где он вспоминал своего соратника Чарли Мангера, который умер в 2023 году, а также рассуждал о текущем состоянии финрынка.

«По каким-то причинам рынки сейчас намного больше похожи на казино, чем во времена моей молодости. Казино сейчас поселилось во многих домах и каждый день соблазняет их обитателей», — заявил глава Berkshire Hathaway.

Несмотря на эти слова, финансовые показатели фонда продолжают бить рекорды. Операционная прибыль за прошлый год составила $37,35 млрд, а объём свободных средств — $167,64 млрд.

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