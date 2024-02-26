Сейчас пошел уже третий год с начала полномасштабной войны РФ против Украины. Он может стать самым трудным для президента Владимира Зеленского, перед которым стоит очень сложная задача.

Как пишет The Guardian, украинское общество истощено войной, а международная поддержка раскалывается, передает УНИАН. Последнее приводит к критической нехватке боеприпасов на фронте. При этом большинство украинцев не желают поддерживать идею мирного соглашения, поскольку существует мало механизмов, чтобы заставить Россию его соблюдать. Договоренности могут просто стать для агрессора временем для пополнения сил и подготовки для нового удара.

"Первый год был просто выживанием, полным выживанием... Второй год был стойкостью, сопротивлением... Третий год будет решающим. Это год вызовов как внутренних, так и внешних", - отметил Зеленский на пресс-конференции.

По словам президента, Будущее зависит сейчас от многих внешних факторов, одним из которых является ситуация в Вашингтоне.

"Решающим моментом будут выборы в Соединенных Штатах, и тогда мы сможем понять, что будет дальше", — сказал он.

В то же время Зеленский положительно настроен относительно большого пакета помощи, который застрял в Конгрессе. Кроме внешних проблем, существуют еще и внутренние. Хотя у президента все еще высокий рейтинг одобрения среди украинцев, он больше не считается неприкосновенным, а политическая конкуренция возвращается в Украину.

Как отмечается, отказ Зеленского покинуть Киев после вторжения РФ вдохновил многих в Украине и за рубежом. Однако в последнее время появились предположения, что команда президента все еще находится в "бункерном режиме" первых дней войны, управляя узким кругом. Несколько источников сообщили, что на последних встречах Зеленский выглядел истощенным после двух лет руководства страной, которая находится в состоянии войны.

"Нам нужно мужество, нам нужна стойкость, чтобы выжить. Этот год определит формат завершения этой войны", – сказал украинский лидер.

Война в Украине - последние новости

Ранее издание Business Recorde сообщило, что в 2024 году эпоха кризиса с артиллерийскими снарядами для Украины закончится. Британия в течение года инвестирует 286 млн евро на соответствующее обеспечение для Вооруженных сил Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил запретить экспорт боеприпасов из стран Европы в другие страны, кроме Украины.

Как писал ISW, официальные лица и государственные СМИ воздержались от освещения второй годовщины начала полномасштабной войны против Украины, чтобы не привлекать внимание населения к неудачам оккупантов. Речь идет о значительных потерях РФ, провале в достижении заявленных стратегических целей, реализации меньших задач - захвате всей Луганской и Донецкой области.