Американский космический модуль «Одиссей», который в четверг стал первым в истории частным аппаратом, совершившим мягкое приземление на Луну, по всей видимости, лежит на боку.

Не считая этого, аппарат находится в хорошем состоянии, сообщает его владелец, техасская компания Intuitive Machines. Она заявила, что «Одиссей» обладает достаточным запасом энергии и поддерживает связь с Землей, передает Би-Би-Си.

Нельзя сказать, что миссия прошла технически гладко.

Перед началом снижения аппарата к поверхности Луны диспетчеры обнаружили, что дальномерные лазеры «Одиссея», которые должны рассчитывать высоту и скорость корабля, не работали должным образом.

Однако на борту были установлены резервные экспериментальные лазеры НАСА, и инженеры смогли подключить их к навигационным компьютерам.

«Одиссей» приземлился на поверхность Луны в 23:23 по Гринвичу в четверг, 22 февраля. Некоторое время сигналов от него не поступало.

Потом появился слабый сигнал, что можно было интерпретировать как неправильное положение аппарата при посадке.

Примерно через два часа Intuitive Machines сообщила, что «Одиссей» стоит прямо и посылает первые данные, включая изображения. Но теперь оказалось, что с вертикальным положением аппарата в компании поторопились.

Стив Алтемус, генеральный директор и соучредитель Intuitive Machines, сказал, что пока не совсем ясно, что именно произошло. Однако, по имеющимся данным, «Одиссей» зацепился опорой за поверхность, а затем упал, потому что в момент приземления все еще обладал небольшим боковым моментом движения. Проще говоря, робот споткнулся.

Похожие трудности недавно испытал японский космический модуль SLIM: 19 января он совершил посадку на Луну, но уткнулся носом в грунт, в результате чего в течение некоторого времени не работали его солнечные батареи. Затем работу всех систем модуля удалось восстановить.

Существует также вероятность, что американский аппарат повредил одну из опор при посадке. Так или иначе, инерционные датчики показывают, что корпус «Одиссея» находится в горизонтальном положении.

Однако ученым повезло: по какой бы причине «Одиссей» ни упал, он сделал это удачно. Его антенны направлены в сторону Земли, а солнечные батареи продолжают получать энергию для дальнейшей работы и зарядки аккумуляторов.

Более того, все научные приборы, необходимые для работы аппарата, находятся на стороне, обращенной вверх. Это позволит провести определенный объем наблюдений, даже если «Одиссей» так и останется лежать на боку.

«Мы надеемся получить фотографии и провести оценку структуры и всего внешнего оборудования, — сказал Алтемус журналистам. — Пока что у нас есть довольно много оперативных возможностей, даже несмотря на то, что аппарат опрокинулся. Это очень радует, и мы продолжаем операцию на поверхности».

Спутник космического агентства США под названием Lunar Reconnaissance Orbiter в эти выходные будет искать «Одиссея», чтобы подтвердить его местонахождение.

В поисках льда

Местом для посадки была выбрана покрытая кратерами местность рядом с горной грядой Малаперт, высота которой составляет пять километров.

Это самая южная точка Луны, где когда-либо садились летательные аппараты.

НАСА рассматривает возможность через 5-6 лет высадить на этом месте экипаж в рамках своей программы «Артемида».

В данном районе есть несколько глубоких кратеров, куда никогда не проникает солнечный свет, и ученые полагают, что в них может находиться замерзшая вода.

«Лед действительно важен, если мы сможем обнаружить его на поверхности Луны и воспользоваться им, нам надо будет брать с собой в полет меньше материалов», — объясняет глава отдела планетологии НАСА Лори Глейз.

По словам ученых, лед решил бы не только проблему с питьевой водой, но из него можно будет извлекать кислород и водород для топлива и для дыхательных аппаратов астронавтов.

Вредоносная пыль

«Одиссей» оснащен приборами НАСА, которые, по словам экспертов, сочетают в себе передовые разработки в области технологий и науки.

Основным исследованием данной миссии будет изучение поведения лунной пыли. По словам астронавтов программы «Апполон», побывавших на Луне, именно пыль всегда была главным препятствием в выполнении миссий — она царапает и засоряет оборудование.

Ученые постараются лучше разобраться в динамике оседания пыли.