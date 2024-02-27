Так в жизни бывает. Прочитал, к примеру, положительную историю, убивающую всякие печальные мысли, и – успокоился. А потом, спустя пару дней натыкаешься на тот же самый сюжет, но с жутким концом, и тебя снова бросает в дрожь.

Такое произошло со мной совсем недавно. И касается это ситуации с возможным пересмотром тарифов в сфере «коммуналки». Правда, тут бы неожиданный поворот. Жуткий сценарий попался на глаза позже оптимистичного, хотя по срокам был опубликован раньше положительного.

А теперь гоню подробности. Национальный банк Украины (НБУ) выдал свой очередной прогноз. Цитирую:

В регуляторе прогнозируют поэтапное повышение целого ряда коммунальных тарифов, в частности тех, что вытягивают из кошельков украинцев больше всего денег. Речь об отоплении и горячей воде.

На данный момент тарифы на данные услуги «заморожены» специальным мораторием, а точных сроков его отмены пока нет. В НБУ отмечают, что рост тарифов начнется не раньше, чем после завершения военного положения в стране.

На сколько сильно могут подорожать газ, тепло и горячая вода после отмены моратория, пока неизвестно. В Нацбанке отмечают лишь, что цены будут расти до экономически обоснованного уровня.

Немаловажно то, что повышение коммунальных тарифов прогнозируется в несколько этапов, которые растянуться, вероятно, не на один год. То есть, резкого удара по кошелькам потребителей не будет. Вместе с тем уязвимые категории граждан продолжат получать субсидии, размер которых будут пересчитывать с учетом изменения тарифов.

Будучи, как и все остальные граждане Украины, битым жизнью, я понимаю, что любые обещания даже со стороны НБУ – всего лишь обещания, ибо этот властный институт, все-таки, не управляет Кабинетом министров и парламентом. А потому со стороны этих веток власти можно чего угодно ожидать. Но, повторяю, Национальному банку доверяю. Он ближе к деньгам, нежели исполнительная и законодательная власти. В конце концов, кто печатает деньги? Правильно. Ответ верный.

Хотя, понятно, сомнения одолевают. Убежден, что собственники, в управлении которых энергетический комплекс страны приложат все силы, чтобы как можно скорее вытряхнуть из почти пустых кошельков украинцев остатки их состояния. А потому начнутся стенания, сводящиеся к тому, что без резкого повышения тарифов отрасль просто превратится в руины. И тогда… Ясное дело, «лоббисты» атакуют и парламент, а дальше все пойдет привычным путем. Поднимут и быстро, и резко. Но будем держать в памяти прогноз НБУ. Авось, сбудется.

Теперь о том, что всегда тему «коммуналки» надо изучать, так сказать, в исторической перспективе. Это я о том, что за девять дней до публикации отчета НБУ, в эфире телемарафона прозвучало выступление председателю Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Снова цитирую:

Несмотря на это, Закон, вводящий мораторий на повышение цен на природный газ и услуги теплоснабжения, продолжает работать. Летом цены на электроэнергию изменились, но это было сделано для накопления средств на восстановление энергетической инфраструктуры и обеспечения бесперебойных поставок электроэнергии в зимний период. Об этом сказал Андрей Герус.

Стоп, стоп, стоп! По Герусу выходит, что для накопления средств на обеспечение бесперебойных поставок электричества в предстоящий осенне-зимний период 2024 -2025 годов в Верховной Раде идет обсуждение необходимости пересмотра тарифов на электроэнергию. И, смею предположить, уже «лоббисты» теплоэнергетического комплекса жаждут не упустить возможности пристроиться рядом с владельцами электричества, хотя и та, и другая отрасли уже в руках двух-трех олигархах страны.

Словом, не прекращаем наблюдать за парламентским спектаклем. Не хотелось, чтобы тамошняя драма переросла для нас в трагедию.