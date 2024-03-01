Россия готова передать Украине тела людей, погибших при крушении военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области 24 января. Об этом уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила РИА "Новости", передает "Радио Свобода".

"Для этого все необходимое с точки зрения процедуры имеется... Тела могут быть переданы согласно процедурам, которые существуют", – сказала Москалькова.

Она добавила, что украинская сторона интересовалась возможностью передачи тел. По словам Москальковой, она находится в контакте с уполномоченным Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом по делу о крушении военного самолета.

Москалькова также заявила, что у российской стороны есть "подтверждения и все ДНК, которые, по заключению экспертизы, позволяют сделать идентификацию личности".

В начале февраля представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Киев неоднократно обращался к Москве по поводу возвращения тел военнопленных, которые, по утверждению российских властей, погибли при крушении Ил-76. По его словам, российская сторона на эти обращения не отреагировала.

Напомним, что 24 января в Белгородской области разбился российский военно-транспортный самолет Ил-76. Минобороны России утверждает, что на борту находились 65 украинских военнопленных, которых перевозили в Белгород для обмена, а также шестеро членов экипажа и трое сопровождающих. Все они, по данным ведомства, погибли. Российские власти назвали крушение Ил-76 терактом, обвинив в нем ВСУ.

В ГУР Украины подтвердили, что 24 января должен был состояться обмен пленными, однако отметили, что у них нет данных о том, были ли на борту военнослужащие ВСУ.