Российские судна, которые с осени прошлого года регулярно курсировали между портами в Северной Корее и России, перестали совершать рейсы. Уже почти три недели из КНДР не доставляются контейнеры, в которых, как считают западные и южнокорейские разведчики и военные эксперты, перевозились снаряды, используемые российскими войсками в Украине.

Они не знают, в чем причина остановки поставок: “Возможно, операции приостановлены из-за производственных задержек в Северной Корее или других логистических проблем. Также нельзя исключить, что оружие перевозится в Россию воздушным или железнодорожным путем через общую границу” Осенью США сообщали, что КНДР поставила России 1 млн снарядов. В январе Bloomberg сообщал о 2 млн снарядов и нескольких баллистических ракетах со ссылкой на оценку южнокорейской разведки. КНДР отправила в Россию около 6700 контейнеров, в которых содержалось порядка 3 млн 152-миллиметровых снарядов, заявил недавно министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик.

Источник