1:26 - Благословение нашей благодатной земле со святой горы Афон – преславный Иверский образ Божией Матери. 25-го февраля Православная Церковь возносит свои молитвы Пресвятой Приснодеве Марии перед её Иверской иконой. В этот день в Свято-Иверском монастыре города Одессы была совершена праздничная литургия, которую возглавил Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский.

3:11 - 23-го февраля, в день памяти святой мученицы Валентины, по благословению Высокопреосвященнейшего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского, викарий Одесской епархии архиепископ Южненский Диодор возглавил праздничную Божественную литургию в храме святителя Луки и мученицы Валентины города Одессы.

4:28 - 25-го февраля, в Неделю о мытаре и фарисее и в день памяти иконы Божией Матери «Иверская», а также памяти святителя Мелетия Харьковского, по благословению Владыки митрополита Агафангела, архиепископ Арцизский Виктор возглавил Божественную литургию в Свято-Покровском скиту в селе Мариновка.

5:46 - 24-го февраля, во вторую годовщину военной агрессии против Украины, в монастырях и храмах Украинской Православной Церкви совершили молебны с молитвой о мире в стране, о защитниках государства, а также панихиды по погибшим и умершим во время военных действий. В Измаиле, на Аллее Славы на Новом городском кладбище, заупокойное богослужение по погибшим воинам возглавил архиепископ Болградский Сергий, викарий Одесской епархии.

6:34 - 27-го февраля на территории храма Архангела Михаила и святителя Луки Крымского на улице Тенистой произошло возгорание 2-этажного деревянного здания трапезной. Благодаря оперативным действиям спасателей удалось не допустить распространения огня на храм, находящийся в непосредственной близости.

8:17 - В Одесской духовной семинарии вышло учебно-экспериментальное пособие по английскому языку «Английский через Православие», состоящее из двух частей. Сочетание применяемых в нем методик позволяет овладеть языком с начального до высшего уровня. Учебник базируется на религиозной лексике, позволяющей студентам свободно общаться с англоязычными прихожанами и пользоваться православной литературой в оригинале.

8:49 - Близится Великий пост - время сугубых молитв и покаяния. В преддверии дней поста Святая Церковь показывает нам Евангельские примеры покаяния и путь обращения к Богу: это Закхей, это мытарь и блудный сын. Святитель Игнатий в слове о покаянии говорит: «Блажен тот грешник, который, ужаснувшись греховности своей, захочет избавиться от гнетущей его тяжести покаянием. Из притчи Евангелия мы научаемся, что со стороны человека для успешного и плодовитого покаяния необходимы: зрение греха своего, сознание его, раскаяние в нем, исповедание его. Обращающегося к Богу с таким сердечным залогом, еще далече ему сущу, видит Бог: видит и уже поспешает к нему навстречу, объемлет, лобызает его Своею благодатию. Едва кающийся произнес исповедание греха, как милосердый Господь повелевает рабам – служителям алтаря и святым Ангелам – облечь его в светлую одежду непорочности, надеть на руку его перстень – свидетельство возобновленного единения с Церковью земною и небесною, обуть ноги его в сапоги, чтоб деятельность его была охраняема от духовного терния прочными постановлениями…– заповедями Христовыми». Будем молиться и испрашивать у Бога помощи в покаянии, чтобы с искренним и открытым сердцем взойти на путь Великого поста, который приведет нас к светлому и величайшему празднику Воскресения Христова!