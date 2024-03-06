Виктория Нуланд намерена в ближайшие недели покинуть пост заместителя госсекретаря по политическим вопросам.
Об этом сообщил во вторник госсекретарь Энтони Блинкен, передает «Голос Америки».
Госсекретарь подчеркнул лидерскую роль Нуланд в проведении политики США по отношению к Украине и ее усилия в противостоянии полномасштабному вторжению РФ в эту страну, в создании глобальной коалиции для обеспечения стратегического поражения планов президента России Владимира Путина и в оказании помощи Киеву.
Блинкен сообщил, что вместе с президентом Джо Байденом они направили запрос заместителю госсекретаря по вопросам управления Джону Бассу, которому поручается исполнять обязанности заместителя госсекретаря по политическим вопросам до тех пор, пока не будет утверждена кандидатура преемника Нуланд.