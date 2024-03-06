Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Зеленский допустил неточность, говоря о получении от Евросоюза (ЕС) только 30% снарядов. По словам еврокомиссара, президент не учел снаряды, которые Украина закупит у ЕС.

Реальность заключается в том, что в марте прошлого года 27 стран ЕС приняли решение поставить 1 млн снарядов за один год... Я сказал "поставить", а не "передать безвозмездно". Украинский президент говорил только о безвозмездной передаче

— сказал Бретон

Он утверждает, что поставка боеприпасов может проводиться тремя разными способами. Первый — это безвозмездная передача. Второй – Украина покупает боеприпасы у нашего производственного комплекса. Третий путь — двусторонние поставки, которые не раскрываются.





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