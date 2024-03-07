Конгрессмены от Демократической партии Джейми Раскин и Роберт Гарсия инициировали расследование в отношении принадлежащей американскому бизнесмену Илону Маску компании SpaceX из-за терминалов спутниковой связи Starlink, которые россияне используют в войне против Украины.

Как передает ТСН, об этом сообщает The Washington Post.

В комментарии изданию законодатели заявили об озабоченности сообщениями украинской разведки об использовании Starlink россиянами, в частности, на оккупированных территориях Украины.

По этому поводу они направили письмо президентке SpaceX Гвинн Шотвелл с просьбой прояснить ситуацию и предупредили ее, что вероятное использование Россией Starlink "составляет серьезную угрозу безопасности Украины, жизни украинцев и национальной безопасности США".

"Мы обеспокоены тем, что у вас, возможно, нет надлежащих мер предосторожности", – говорится в документе, который оказался в распоряжении WP.

Компания SpaceX поставила терминалы Starlink в Украину после просьбы украинских чиновников в течение нескольких часов после нападения России. В июне 2023 года Пентагон закупил для Украины от 400 до 500 новых терминалов.

Starlink дает украинским войскам существенное преимущество, обеспечивая надежное подключение к Интернету, позволяющее солдатам отвечать на групповые текстовые сообщения, транслировать информацию из дронов о вражеских силах и координировать артиллерийские удары.

Законодатели озабочены тем, что Starlink теперь может предоставить подобное преимущество России.

В начале февраля этого года Главное управление разведки Министерства обороны Украины подтвердило использование систем спутниковой связи Starlink российскими оккупантами на фронте.

Напомним, американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск заявил, что Украина еще год назад должна была заключить "мирное соглашение" с Россией и что с тех пор "тысячи ребят погибли ни за что".