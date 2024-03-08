Украинские силы на этой неделе потопили российский патрульный корабль "Сергей Котов". По оценкам, в общей сложности за два года уничтожено и повреждено более трети Черноморского флота РФ, в том числе благодаря новейшим дронам Magura и Sea Baby.

Подробнее об этих разработках, характеристиках и о том, как они уже изменили правила войны на море, - в материале РБК-Украина.

Детище ГУР. Что известно о Magura V5: характеристики и пораженные цели

Утром 5 марта несколько дронов Magura V5 последовательно атаковали патрульный корабль "Сергей Котов" в районе оккупированной Керчи. В результате он затонул. Примечательно, что это последний из спущенных на воду кораблей, который был передан Черноморскому флоту РФ летом 2022 года. В настоящее время в строю остаются три таких судна - "Василий Быков", "Дмитрий Рогачев" и "Павел Державин", а еще два - "Виктор Великий" и "Николай Сипягин" готовятся к спуску на воду.

Впервые дроны Magura атаковали "Котова" еще в августе 2023-го в 340 км от Севастополя, добить его удалось спустя пять месяцев. Но это далеко не единственная пораженная цель. В феврале они потопили большой десантный корабль "Цезарь Куников" возле Алупки, ракетный катер "Ивановец" и несколько десантных катеров. А еще в мае в 140 км от Босфора был успешно атакован разведывательный корабль "Иван Хурс".

История украинских морских дронов началась осенью 2022 года с анонсом боевого беспилотника дальностью до 800 км. Первая разработка была представлена на выставке International Defence Industry Fair (IDEF) 2023 года в Стамбуле.

Сначала дроном заинтересовалась Служба безопасности Украины. Она сотрудничала с частной компанией, но позже занялась полностью своим проектом, который в итоге превратился в Sea Baby. Услугами первоначального разработчиками воспользовалось Главное управление разведки (ГУР) Миноброны, что привело к появлению Magura V5. В июле 2023-года вышел репортаж CNN, который подтвердил, что катер-камикадзе готов к применению.

Magura V5 - это многоцелевой надводный корабль, способный вести наблюдение, разведку, патрулирование, спасательные работы и выполнять боевые миссии.

Надводный дрон Magura V5

"Это доступное решение, легко запускаемое с любого удаленного места. Беспилотное управление V5 сводит к минимуму потребность в человеческих ресурсах для выполнения миссий, уменьшая потенциальную смертность при работе в суровых условиях", - говорили разработчики.

Гидродинамический корпус и изящный профиль позволяют дрону передвигаться скрытно и с превосходной маневровостью.

Основные характеристики:

длина - 5,5 м

ширина - 1,5 м

масса - 1000 кг

высота над ватерлинией - 500 мм

крейсерская скорость - 22 узла (40,7 км/ч)

максимальная скорость - 42 узла (77,8 км/ч)

дальность - 450 морских миль (примерно 833 км)

полезная нагрузка - 320 кг

связь - Mesh-радио с воздушным ретранслятором или спутниковая связь

Magura оснащается системой автопилота, видеоподсистемами, в том числе ночного видения, резервными модулями связи и боевой частью. Имеет автономность до 60 часов, стоимость оценивается в 10 млн гривен.

Недавно начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что дрон создавали специально для охоты на российские корабли. По его словам, сейчас ведется работа над усилением возможностей Magura. Например, поставить на беспилотную платформу средства противовоздушной обороны (ПВО). С учетом, что необходимо разместить средства обнаружения, захвата цели и поражения, технически это задача непростая, но по мнению Буданова, реальная.

"Морской малыш" от СБУ. Для чего нужен Sea Baby и на что способно новое поколение

В июле 2023 года Служба безопасности Украины вместе и ВМС провели совместную операцию, в ходе которой дроны подорвали два пролета Крымского моста. А в начале августа были поражены большой десантный корабль "Оленегорский горняк" (возле порта в Новороссийске) и танкер SIG.

Как стало известно, цели атаковал новейший дрон Sea Baby. По словам главы СБУ Василия Малюка, это уникальная разработка, производство налажено в подземных помещением, над ним работают украинские специалисты - айтишники, инженеры и так далее.

Дроны Sea Baby первого поколения

Подробных характеристик, в отличие от Magura, в открытом доступе нет. Но сообщалось о минимум двух модификациях. В частности, удары по мосту нанесли беспилотники с боевой частью по 850 кг, а по кораблю и танкеру - с боевой частью по 450 кг.

Как отметил спикер СБУ Артем Дехтяренко, в начале полномасштабного вторжения Россия доминировала на воде, держала побередье под огневым контролем и блокировала зерновой коридор. Поэтому прототипы дронов появились еще в 2022-м и тогда же осенью впервые поразили цели в Севастопольской бухте - фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен", минный тральщик и патрульный корабль. Последующие атаки в 2023 году уже осуществлялись с помощью Sea Baby.

В частности, осенью и зимой их задействовали в атаках на малый ракетный корабль "Самум", патрульный корабль "Павел Державин", буксир "Профессор Николай Муру" и минный тральщик "Владимир Козицкий". Тогда же появилась информация о том, что дроны превратились из камикадзе в многоцелевую платформу, а философией развития стала декомпозиция боевого корабля на отдельные элементы: средства ПВО, поражения и защиты, которые устанавливаются на отдельные безэкипажные катера.

"Мы используем асимметричные подходы, когда дрон стоимостью 8,5 млн гривен уничтожает военный корабль стоимостью в несколько десятков миллионов долларов", - заявил Дехтяренко.

В январе был представлен беспилотник, оборудованный 2-6 реактивными огнеметами по типу одноразовых гранатометов с термобарическими боеприпасам РПВ-16. В феврале фонд UNITED24 вместе с партнерами запустили сбор почти на 300 млн гривен для производства 35 единиц Sea Baby-2024, а на днях первый образец представили широкой публике, который позиционируют как дрон нового поколения.

"Он получил собственное название, как это обычно бывает с полноценными боевыми кораблями. Мы назвали его "Авдеевка". Это как напоминание врагу об уничтоженном украинском городе и как символ того, что Россию ждет расплата", - сказал Дехтяренко.

По его словам, Sea Baby-2024 еще более усовершенствованный и более смертоносный для врага. От предыдущей модели он отличается как внешним видом, так и характеристиками. Например, способен доставить почти 1000 кг взрывчатки более чем на 1000 км.

"Это означает, что СБУ сможет достать вражескую цель фактически в любой точке Черного моря. В настоящее время он проходит полный цикл испытаний… (на него, - ред.) будут интегрировать новейшее бортовое вооружение и отрабатывать все технические нюансы. Понятно, раскрывать дальнейшие планы мы не можем по очевидным причинам. Но СБУ гарантирует, что в этом году у рашистов будет очень жаркий курортный сезон", - добавил спикер.

Помимо подрыва Крымского моста с помощью Sea Baby были поражены 11 российских военных кораблей. Часть из них - это безвозвратные потери, а на восстановление других может потребоваться длительный срок. Глава спецслужбы Василий Малюк подчеркивает, что флагманский дрон Sea Baby используется как многоцелевая платформа, а не только как катер-камикадзе. C их помощью готовят "новые сюрпризы" россиянам в 2024 году и не только по Крымскому мосту, который, по его словам, уже обречен.

Примечательно, что судя по опубликованным кадрам, для связи с морским беспилотником "Авдеевка" используется спутниковый интернет Starlink.

Magura или Sea Baby? Какой надводный беспилотник лучше

Система наведения и управления одинакова, что на Magura, что на Sea Baby, говорит военно-морской эксперт Defence Express Владимир Заблоцкий. Разница в габаритах, массе боевой части и, соответственно, в назначении.

"Magura - это специализированный противокорабельный безэкипажный катер. Он несет боезаряд массой 200 кг, две бомбы по 100 кг, и этого достаточно, чтобы топить корабли. Sea Baby, грубо говоря, увеличенная копия, имеет 6 метров в длину и более широкий. На нем больше взрывчатки и, мне кажется, он исключительно предназначен для подрыва Крымского моста", - отметил он в комментарии РБК-Украина.

По его словам, БДК "Оленегорский горняк" и танкер SIG были атакованы облегченной версией под названием "Казак Мамай". Она несет более 400 кг взрывчатки, является скоростной и бронированной. Однако, как показал опыт с "Сергеем Котовым" и "Цезарем Куников", даже небронированные Magura успешно поражают корабли, экипаж которых пытается отбиваться из автоматов или артиллерийских пушек.

Поэтому некорректно говорить, что лучше - Magura или Sea Baby.

Sea Baby может стать "убийцей мостов"

"Sea Baby - это убийца мостов. Дроны разные по назначению, это как сравнивать грузовик с "мерседесом", - добавил эксперт.

Несмотря на это, оба дрона уже сыграли важную роль в борьбе с российским флотом в Черном море, говорит спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

"Достаточно много поражений нанесено благодаря безэкипажным боевым системам. Могу сказать, что это оружие можно отнести к категории game changer. То есть вид вооружений, которые изменили правила игры. И в этом смысле Украина является мировым драйвером в применении беэкипажных систем на сегодня", - заявил он на вчерашнем брифинге.

Представитель СБУ Артем Дехтяренко отмечает, что часть спецопераций проводится с ВМС, а что касается побратимов из ГУР, то их успехам тоже всегда рады.

"У нас общая цель - уничтожить врага, поэтому мы все активно взаимодействуем. Речь о конкуренции не идет", - добавил он.

Надводные дроны изменили правила игры в том смысле, что Украина фактически не имея полноценного флота сумела уничтожить часть российского и отогнать большинство кораблей от оккупированного Крыма. Но это не значит, что флот вообще не нужен.

"Украина играет асимметрично и выигрывает. Однако ни одни дроны не заменят корабль, есть задачи, которые им не под силу. Это всего лишь оружие как торпеда, бомба или ракета. Десант высадить они не могут. Они не смогут пойти в дальние воды, например, в Средиземное море, где действуют флоты (будущих союзников Украины, - ред.) НАТО и решают глобальные вопросы", - объяснил Заблоцкий.

Сколько кораблей в Черном море и есть ли предел боеспособности флота РФ

Результаты последних ударов налицо - российские корабли вынуждены находиться в восточной части Черного моря, рассредоточиваясь между портами в Новороссийске, Сочи и Туапсе. Что касается оккупированного Севастополя, то их присутствие сведено к минимуму. По словам Плетенчука, туда по разным причинам заходят лишь считанные единицы.

За два года удалось прекратить доминирование России в западной части Черного моря, в том числе разблокировать зерновой коридор. Угрозы ракетных обстрелов с Черного моря значительно снизились, но все-таки они есть.

"У нас еще много работы, поэтому планируем спецоперации, уничтожаем военные объекты врага, разрушаем логистические артерии, работаем дальше и приближаем победу. Уничтожение Черноморского флота РФ - задача сверхсложная, но реальная. Обычно СБУ расскадыват о своих замыслах тогда, когда добивается результатов. Поэтому вместо прогнозов мы будем делать свое дело: уничтожать врага любыми способами на земле и на море", - отметил спикер спецслужбы Дехтяренко и напомнил слова Малюка о том, что после того, выбьют все ракетоносители, внимание переключится на подводные лодки.

Несмотря на значительные потери, Черноморский флот РФ все еще остается угрозой для Украины

Плетенчук приводит следующую статистику: из общей численности российского флота в Черном море в около 80 единиц треть уничтожена и еще много кораблей повреждено. Безвозвратные потери - 27 единиц, включая 14 серьезных судов, среди которых большие десантные корабли, ракетные катера, подлодка "Ростов-на-Дону" и патрульный корабль. Повреждены и находятся на ремонте 15 кораблей.

"Однако присутствие наблюдается достаточно серьезное - это 10 ракетоносителей (в том числе три подлодки), 2 ракетных катера, несколько патрульных и сторожевых кораблей. Также большие десантные корабли в количестве 5 единиц остаются в строю (4 в ремонте). Могу сказать, что группировка в Азово-Черноморском регионе достаточно серьезная", - подчеркнул он.

Очевидно, российский флот приближается к критической отметке. Встречается мнение о том, что нужно уничтожить еще условно десяток кораблей и ЧФ России как таковой перестанет существовать. Но эксперт Владимир Заблоцкий осторожен в оценках. В том числе потому, что агрессору удается пополнять корабельный состав.

"Они используют заводы в оккупированных Керчи и Феодосии. Тот же "Сергей Котов" и еще два корабля там были построены, еще два строятся. Они строят малые ракетные корабли типа "Каракурт". А также перебрасывают из Каспийского моря и Зеленодольска (Татарстан, там находится судостроительный завод на Волге, - ред.). Где-то полтора десятка кораблей они точно получили в Черном море за время войны", - отметил он в беседе с изданием.

Отметим, из Каспийского моря и Зеленодольска россияне перебрасывают судна по внутренним водным путям через судоходный канал Волга-Дон в Азовское море. Кроме того, Черноморскому флоту помогают корабли ФСБ, которых немало, и они принимают участие в агрессии.

Рассуждать о боеспособности ЧФ России и о том, сколько нужно потопить, чтобы свести ее к нулю, можно лишь относительно. В идеале для начала - добить оставшиеся 10 ракетоносителей, среди них три подлодки. Как их уничтожить, пока неясно. Тот же "Ростов-на-Дону" удалось достать ракетой Storm Shadow на ремонте в севастопольском доке.

"Ничего не могу здесь сказать, но знаю, что наши работают над этим. Возможно, будут какие-то подводные дроны. Или торпеды будут на них цеплять, посмотрим", - сказал Заблоцкий.

Факт в том, что по сути на сегодня Черноморский флот РФ способен выполнять единственную задачу - нанесение ракетных ударов. А дальше мыса Тарханкут выходить он больше не может, потому что западнее начинается зона поражения украинскими ракетами, добавил эксперт.