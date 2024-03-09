«Центральноазиатские элиты отмывают преступные доходы в офисах лондонского Сити», — заявляют в Комитете по иностранным делам Палаты общин Великобритании.

В докладе «Страны на перепутье: участие Великобритании в Центральной Азии», посвященном участию англичанки в делах государств ЦА, авторы советуют британскому правительству уводить страну с позиции «ключевого узла для оттока капитала из региона».

Ирония в том, что для сближения с ЦА Короне надо избавиться от колониалистских замашек, когда влияние в той или иной стране Англия обеспечивает себе покровительством местных элит.

Например, «по процедурным основаниям» в Лондоне был отклонен ордер UWO на четыре дома стоимостью более 80 млн фунтов стерлингов каждый. В докладе Комитета по иностранным делам сказано, что недвижимость принадлежит бывшим высокопоставленным чиновникам правительства Казахстана, а ее покупка была средством отмывания доходов от незаконных действий.

Помогая политикам центральноазиатских государств выкачивать деньги за рубеж, прятать их или легализовывать, Лондон поддерживает в регионе «клептократические автократии», которые, по идее, он не одобряет.

Такой подход будет сильно мешать интенсификации взаимоотношений Великобритании с государствами Центральной Азии, на которой настаивают авторы документа из Комитета по иностранным делам.

При этом, в понимании британских чиновников, усиление позиций Англии в ЦА неразрывно связано с ослаблением влияния России. Противодействие РФ в докладе названо одной из главных задач политики британки в регионе.