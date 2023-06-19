В Великобритании два крупнейших оператора Vodafone и Three на днях объявили о желании объединиться в одну крупную мобильную сеть. Что это может значить для британцев? - пишет the guardian

Компании получит почти половину мобильного спектра Великобритании. Исполнительный директор группы Vodafone Маргарита Делла Валле утверждает, что это отличная идея для клиентов и страны.

Обе компании дали обещание, что их совместный бизнес инвестирует 11 миллиардов фунтов стерлингов в Великобританию в течение 10 лет для создания одной из самых современных автономных сетей 5G в Европе.

Как могут обстоять дела в действительности?

По подсчётам, после объединения средние счета за мобильную связь могут увеличится на 50-180 фунтов стерлингов в год, что эквивалентно убыткам до 12 миллиардов фунтов стерлингов для каждого пользователя в год.

Слияние двух компаний будет означать монополизацию данной отрасли в стране. Вероятнее всего, это приведет к классическим результатам - более высоким ценам, стагнационным инвестициям, плохому обслуживанию и сокращению рабочих мест.