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Сьогодні, 12:00

Єврокомісія запропонувала продовжити "транспортний безвіз" з Україною, але є нюанси

Категорія: Новини / Аналітика

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Европейская комиссия хочет продлить соглашение об автомобильных перевозках с Украиной. Но это планируют сделать с изменениями.


Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЕК.


Как отметили в ведомстве, на фоне полномасштабного вторжения России продление "транспортного безвиза" с Украиной по меньшей мере до 2025 года позволит обезопасить цепи поставок.

Но в ЕК подчеркнули, что взяли во внимание уроки, которые получили в процессе имплементации действующего соглашения.

"Хотя сфера действия соглашения останется неизменной, комиссия предлагает внести изменения, способствующие ее имплементации и выполнению государствами-членами", - добавили в Еврокомиссии.

В частности, ведомство предложило:

  • ввести обязательное наличие документов, подтверждающих, что транспортный оператор должным образом уполномочен осуществлять международные перевозки, и что перевозки осуществляются в соответствии с соглашением;
  • сделать обязательным наличие специальных документов, удостоверяющих, что операция без груза напрямую связана с транзитной или двусторонней операцией, как того требует сделка;
  • усилить контроль за соблюдением автоперевозчиками обязательств, связанных с операциями, разрешенными соглашением, борьбу с мошенничеством и подделкой водительских документов, а также с правонарушениями, связанными с безопасностью дорожного движения: за это смогут отзывать лицензию;
  • добавить новую ремарку: если на национальном рынке автомобильных перевозок в определенном географическом регионе наблюдается значительное нарушение, которое может быть связано с соглашением, действие соглашения может быть приостановлено в этом географическом регионе.

По мнению ЕК, подобные нововведения будут способствовать имплементации соглашения без вреда для взаимной выгоды.

Что предшествовало

Напомним, недавно польские фермеры начали блокаду границы с Украиной для грузовиков. Они недовольны транзитом украинского зерна через страну.

На этом фоне в Еврокомиссии недавно заявили о том, что ЕС хочет усилить проверки импорта украинского зерна и наблюдение за выполнением соглашений.




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