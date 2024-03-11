На прошедшей в Лос-Анджелесе 96-й церемонии вручения призов американской киноакадемии лента украинского режиссера Мстислава Чернова «20 дней в Мариуполе» получила «Оскара» за лучший полнометражный документальный фильм. Тем временем «Оппенгеймер» Кристофера Нолана, как и ожидалось был назван лучшим фильмом, а его автор — лучшим режиссером, пишет Би-Би-Си.

«Мне хотелось бы, чтобы я этого фильма никогда не снимал», — сказал Чернов во время церемонии. — Я хотел бы поменять этот „Оскар“ на то, чтобы Россия никогда не вторгалась в Украину и больше никогда не нападала на наши города. Но вместе мы можем сделать так, чтобы правда победила. Слава Украине!»

Это первый «Оскар» в истории, который вручен авторам украинского фильма.

Ранее фильм, рассказывающий об осаде Мариуполя российскими войсками в 2022 году, также получил британскую кинопремию BAFTA.

Будучи журналистом агентства Associated Press Мстислав Чернов вместе с фотографом Евгением Малолеткой и продюсером Василисой Степаненко отправились в Мариуполь 23 февраля 2022 года, за день до полномасштабного российского вторжения.

Во многом именно благодаря их работе мир узнал о том, что происходило в Мариуполе весной 2022 года, когда российские войска осаждали город и день за днем разрушали его.

Уже после получения премии Чернов сказал журналистам, что его фильм «представляет те [украинские] города, которые были разрушены».

«Это напоминание миру, как необходимо остановить это вторжение, — сказал Чернов. — Я стою здесь, но мое сердце в Украине. Люди теряют жизни, теряют свои дома, сражаются за свою землю. Я надеюсь, что эта победа расскажет о происходящем большему числу людей и они нас заметят».

В прошлом году «Оскара» за лучший документальный фильм получила лента «Навальный» об отравлении российского оппозиционного политика Алексея Навального. Тогда статуэтку получала Юлия Навальная.

Триумф «Оппенгеймера»

Как и прогнозировали критики, главным триумфатором вечера стал «Оппенгеймер» — лента режиссера Кристофера Нолана об изобретателе американской атомной бомбы.

«Оппенгеймер» стал безоговорочным лидером церемонии этого года

Всего фильму достались семь «Оскаров» (а номинирован он был в 13 категориях).

Нолан при этом также получил «Оскара» за лучшую режиссуру — статуэтку ему вручил Стивен Спилберг. Это первый «Оскар» Нолана в карьере, хотя в 2018 году его номинировали в этой же категории за фильм «Дюнкерк» (Dunkirk).

В режиссерской категории с Ноланом в этом году конкурировали Жюстин Трие («Анатомия падения» — Anatomy of a Fall), Мартин Скорсезе («Убийцы цветочной луны» — Killers of the Flower Moon), Йоргос Лантимос («Бедные-несчастные» — Poor Things) и Джонатан Глейзер («Зона интересов» — The Zone of Interest).

Свой первый «Оскар» за лучшую мужскую роль также получил ирландский актер Киллиан Мерфи, который сыграл в «Оппенгеймере» главную роль. Ранее его работа в этом фильме уже была отмечена британским призом BAFTA и «Золотым глобусом».

Киллиан Мерфи сыграл в «Оппенгеймере» главную роль и получил за нее «Оскара»

«Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана, как и ожидалось, получил Роберт Дауни-младший, который сыграл в «Оппенгеймере» председателя комиссии по атомной энергии.

Для Дауни-младшего это первый «Оскар» в карьере, хотя раньше он номинировался на эту премию дважды: в 2009 году за роль второго плана в фильме «Солдаты неудачи» (Tropic Thunder), а в 1993-м — за главную роль Чарли Чаплина в байопике о знаменитом актере и режиссере.

Другие победители: от Эммы Стоун до Джона и Йоко

«Оскар» за лучшую женскую роль достался Эмме Стоун — звезде фильма «Бедные-несчастные» — феминистской ленты о женщине, которой пересадили мозг ее собственного нерожденного ребенка.

Эмма Стоун получила уже второй «Оскар»

Таким образом Стоун стала восьмой актрисой в истории, получившей к 35 годам сразу двух «Оскаров». Первая золотая статуэтка досталась ей в 2017 году за фильм «Ла-Ла Ленд». До этого такое же достижение удавалось Мерил Стрип, Джоди Фостер, Элизабет Тейлор, Бетт Дэвис, Луизе Райнер, Оливии де Хэвилленд и Хилари Суэнк. Ни один актер-мужчина не добился такого же успеха.

Лучшей актрисой второго плана была названа Давайн Джой Рэндольф: «Оскара» она получила за роль скорбящей матери и школьного повара в фильме «Оставленные» (The Holdovers) режиссера Александра Пэйна.

«Оскар» за лучший иностранный фильм вручен ленте «Зона интересов» (The Zone of Interest) — именно ей критики прочили победу в этой категории. Американско-британско-польский фильм режиссера Джонатана Глейзера рассказывает о семье Рудольфа Хёсса — коменданта нацистского концлагеря «Освенцим».

Авторы ленты говорят, что попытались рассказать об истории Холокоста с необычного угла. «Наш фильм показывает, какими могут быть самые худшие последствия дегуманизации», — сказал режиссер.

Яркую антивоенную направленность имеет и еще один сегодняшний победитель: лента «Война окончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко» получила «Оскара» в категории «короткий анимационный фильм».

Мультфильм, основанный на музыке Джона Леннона и Йоко Оно, был задуман спустя 50 лет после появления их знаменитого сингла «Happy Xmas (War Is Over)» (то есть «Счастливого Рождества (война окончена)». Эта песня с припевом «война кончится, если ты этого захочешь» сопровождалась рекламной кампанией, во время которой на зданиях по всему миру появлялся слоган с этими словами.

Авторы ленты признались, что работа над фильмом стала для них особенно важна на фоне войн в Украине и в секторе Газа.

Единственным «Оскаром», который достался фильму «Барби» (Barbie), стала награда за лучшую оригинальную песню под названием What Was I Made For. Ее написала вместе со своим братом (и получила за нее статуэтку) 22-летняя Билли Айлиш, для которой это уже вторая премия американской киноакадемии.

Лучшим анимационным полнометражным фильмом был признан «Мальчик и птица» знаменитого японского режиссера-мультипликатора Хаяо Миядзаки — в отличие от других обладателей «Оскара», эта лента вышла в прокат в России.