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Учора, 18:00

Війна для бідних: Стефанчук допускає можливість бронювання від мобілізації залежно від рівня доходів

Категорія: Новини / Економіка та фінанси

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Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук допускает возможность изменения системы бронирования военнообязанных от мобилизации, которая будет зависеть от уровня доходов гражданина. Хотя сам он относится к такой идее скептически.

Как передает Delo.ua, об этом Стефанчук заявил в интервью "Суспільному".

"Налог на трусость"

"В свое время, если не ошибаюсь, в 12 или 13 веке в Англии, существовал такой "налог на трусость". Когда платили деньги для того, чтобы не идти в рыцари. И этот налог потом существовал в очень многих странах. Я не знаю исторически страну, где это сработало", – подчеркнул глава Верховной Рады.

Он добавил, что экономический аспект этого вопроса – "не последняя вещь".

"На одного воина, который защищает Украину, должно быть восемь человек, обеспечивающих экономически содержание этого воина. Экономика – это тоже не последняя вещь. Надо находить те меры и средства, которые могут способствовать поднятию уровня экономики", – отметил Стефанчук.

Бронирование от мобилизации за деньги: кто сможет откупиться

Тема бронирования работников от мобилизации за деньги активно обсуждается в Украине. Кабинет Министров планирует увязать возможность получения бронирования от мобилизации с уровнем заработной платы.

Как сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, "бронь" получат все чиновники категории "А", работники оборонно-промышленного комплекса и поставщики для ВСУ, а также сотрудники полиции. Кроме того, полностью забронируют работников топливно-энергетического комплекса и операторов связи.

"Бронь" смогут получить также те, кто получает зарплату от 35 тысяч гривен, платит НДФЛ (не менее 6,3 тысячи гривен) и  ЕСВ (не менее 7,7 тысячи гривен).

Гончаренко добавляет, что работники IT-сферы, которые являются резидентами   "Действие сети" при уплате НДФЛ более 6,3 тысяч гривен, также не будут мобилизовать.

"Подобное по содержанию решение уже выносилось на обсуждение из Офиса президента месяц назад. Но тогда его завернули именно из-за критики норм о зарплате от 35 000 грн", - отметил депутат.



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