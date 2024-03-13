Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук допускает возможность изменения системы бронирования военнообязанных от мобилизации, которая будет зависеть от уровня доходов гражданина. Хотя сам он относится к такой идее скептически.

Как передает Delo.ua, об этом Стефанчук заявил в интервью "Суспільному".

"Налог на трусость"

"В свое время, если не ошибаюсь, в 12 или 13 веке в Англии, существовал такой "налог на трусость". Когда платили деньги для того, чтобы не идти в рыцари. И этот налог потом существовал в очень многих странах. Я не знаю исторически страну, где это сработало", – подчеркнул глава Верховной Рады.

Он добавил, что экономический аспект этого вопроса – "не последняя вещь".

"На одного воина, который защищает Украину, должно быть восемь человек, обеспечивающих экономически содержание этого воина. Экономика – это тоже не последняя вещь. Надо находить те меры и средства, которые могут способствовать поднятию уровня экономики", – отметил Стефанчук.

Бронирование от мобилизации за деньги: кто сможет откупиться

Тема бронирования работников от мобилизации за деньги активно обсуждается в Украине. Кабинет Министров планирует увязать возможность получения бронирования от мобилизации с уровнем заработной платы.

Как сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, "бронь" получат все чиновники категории "А", работники оборонно-промышленного комплекса и поставщики для ВСУ, а также сотрудники полиции. Кроме того, полностью забронируют работников топливно-энергетического комплекса и операторов связи.

"Бронь" смогут получить также те, кто получает зарплату от 35 тысяч гривен, платит НДФЛ (не менее 6,3 тысячи гривен) и ЕСВ (не менее 7,7 тысячи гривен).

Гончаренко добавляет, что работники IT-сферы, которые являются резидентами "Действие сети" при уплате НДФЛ более 6,3 тысяч гривен, также не будут мобилизовать.