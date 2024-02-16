Офис президента и Инициативная группа в Верховной Раде имеют два разных подхода относительно критериев для экономического бронирования от мобилизации: либо это налоги с зарплаты в не менее 30-35 тысяч гривен, либо 20 тысяч гривен доплаты за работника ежемесячно.

Источник: статья "Украинской правды" под названием "Один воюет – четверо работают. У Зеленского готовят экономическое бронирование от мобилизации"

Детали: Идея экономического бронирования заключается в том, чтобы предприятия могли забронировать своих работников в обмен на определенную сумму налогов, уплаченных в бюджет. Это параллельно с утвержденным порядком бронирования, согласно которому правительство забронировало почти полмиллиона работников критических отраслей экономики.

Заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма рассказал УП, что на встречах крупные предприятия говорят, что они могут остановиться, потому что не хватает людей.

Прямая речь Шурмы: "И бизнесу, и обществу надо дать какой-то справедливый и понятный механизм, как гарантировать свою работу. Чтобы мы не мобилизовали только тех, кто реально работает "в белую", и поэтому их видно. А чтобы все понимали, что сейчас такое время: либо ты работаешь на бюджет, и так удерживаешь армию, либо ты служишь в армии. Третьего не дано.

Сейчас есть определенная калькуляция того, сколько стоит обучение, вооружение и денежное обеспечение одного мобилизованного. Если брать среднюю сумму расходов на всех этапах, то это где-то 80 тысяч гривен на одного бойца в месяц. Поэтому в тылу 4-5 человек должны ежедневно работать, чтобы обеспечить бюджету эти деньги".

Детали: Исходя из имеющихся расчетов, чтобы мобилизовать дополнительно 500 тысяч человек, необходимо экономически забронировать до 2 миллионов человек.

Вокруг критериев для экономического бронирования идут дискуссии.

Офис президента и инициативная группа нардепов, которую собрал глава экономического комитета Дмитрий Наталуха, имеют разные концепции относительно того, кто должен попасть в эти условные два миллиона и сколько это должно принести доходов государству.

На Банковой склонны организовать этот процесс, опираясь на сумму реально полученной заработной платы, с которой платится налог. Нижняя "граница входа", которая позволит претендовать на экономическое бронирование, – 30-35 тысяч гривен в месяц. При такой зарплате налоговые отчисления работника и работодателя составят до 18 тысяч гривен.

Группа Наталухи разрабатывает другой проект: он базируется на внедрении специального квазиналога, такого себе военного сбора. Если работодатель хочет подать работников на экономическую "бронь", то должен гарантировать, что каждый месяц дополнительно заплатит за него 20 тысяч гривен. Такую же возможность предлагается предоставить активным ФЛП.

Модель, которую рассматривают в группе Наталухи, должна позволить аккумулировать все дополнительные деньги как некий спецфонд, который можно тратить только на оборону.

В модели Банковой, которая фокусируется на концептуальном "обелении" экономики, все налоги на доходы физлиц, а это примерно 40% поступлений, пойдут в местные бюджеты. Как показывает предыдущий опыт, забрать их оттуда на ВСУ будет достаточно сложно.

Собеседники УП в Федерации работодателей говорят, что обе названные суммы – и зарплата в 35 тысяч, и 20 тысяч сбор с работодателя – недосягаемы для большинства их членов. Члены ФРУ готовы платить за бронь около 6 тысяч гривен в месяц за работника.

Обе концепции схожи в оценках поступлений, которые можно будет аккумулировать для бюджета. По средневзвешенному сценарию, дополнительные поступления могут составить от 200 до 350 миллиардов гривен в год.

Учитывая, что весь бюджет Минобороны на закупку вооружения для ВСУ в 2024 году составляет ориентировочно 270 миллиардов гривен, экономическое бронирование могло бы обеспечить удвоение бюджета на оружие.

Предыстория:

27 января Кабинет министров принял новый порядок бронирования военнообязанных, который предусматривает отсрочку от мобилизации для 50% и более госслужащих и работников важных для страны предприятий.

новый порядок бронирования военнообязанных, который предусматривает отсрочку от мобилизации для 50% и более госслужащих и работников важных для страны предприятий. 7 февраля Верховная Рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект №10449 об усилении мобилизации. Для внесения правок есть время до 21 февраля, после чего будет голосование во втором чтении.

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