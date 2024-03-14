Власти Франции задумываются об отправке войск в Украину как минимум с лета 2023 года. Как передает УНИАН, об этом пишет французская газета Le Monde.

Издание отмечает, что заявление президента страны Эммануэля Макрона о возможной отправке войск в Украину в конце февраля шокировало многих в Европе, но не других топ-чиновников Франции. По данным журналистов, такая возможность обсуждалась в обстановке строжайшей секретности еще в начале июня прошлого года, 12 июня ее поднимали на заседании Совета обороны Франции.

Основной причиной подобных разговоров, как пишет газета, является "слабость украинских войск", которая и "вызвала беспокойство" Парижа. Утверждается, что еще летом в Елисейском дворце негласно признали, что у Киева "дела идут не очень хорошо". К тому моменту, как говорят источники, сам Макрон уже отошел от идеи "дипломатического пути" прекращения войны в Украине.

По данным источников, в ночь на 21 февраля, во время застолья в узком кругу, Макрон озвучил свою готовность отправить войска в Украину.

"Ситуация на Украине, оккупированной российскими войсками вот уже 2 года, ухудшается и война затягивается. В любом случае, в наступающем году мне придется послать в Одессу несколько ребят", – приводит слова Макрона собеседник газеты.

Пять дней спустя, 26 февраля, Эммануэль Макрон впервые публично допустил возможность отправки западных войск в Украину. Это его заявление, как пишет Le Monde, стало для Франции "дипломатической катастрофой", последствия которой Елисейский дворец "пытается минимизировать" до сих пор.

"Инициатива французского президента, которую плохо понимают на международном уровне, с трудом находит понимание и у самих французов", – отмечает газета.

Отправка западных войск в Украину: последние новости

Как сообщалось ранее, после заявления Макрона большинство европейских стран и США заверили, что не намерены отправлять свои войска в Украину. Возможность такого развития событий исключил и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

В то же время президент Литвы поддержал отправку западных войск в Украину. Глава польского МИДа тоже выразил мнение, что отправка западных войск в Украину не является чем-то немыслимым.