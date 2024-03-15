В Москве в возрасте 89-ти лет умер народный артист РФ, президент Театра сатиры Александр Ширвиндт, пишет ТАСС.

Ширвиндт скончался в больнице, уточнил актер Сергей Газаров.

Свою карьеру в театре и кино Александр Ширвиндт начал в 1956 году. Снялся в более чем 60 художественных фильмах, играл в театрах Ленком, Московском драмтеатре на Малой Бронной и Московском академическом театре сатиры. Помимо актерской карьеры Ширвиндт был известен своими режиссерскими и сценарными работами в театре.

В 2000 году Ширвиндт стал художественным руководителем Московском академическом театре сатиры, а в 2021 году его единогласно избрали президентом Театра сатиры.