По крайней мере некоторые кадры фильма «Дюна: Часть вторая» были сняты на переделанные на современный лад советские объективы Soviet Rehoused Lenses. Их производит в Запорожье украинская компания IronGlass.
2 марта об украинском следе в съемках хитовой ленты сообщил в Facebook один из сотрудников компании Константин Гаркавый. Операторы «Дюны», которая уже за первый уик-энд собрала $178,5 млн и которую отмечают, в частности, и за визуальный ряд, купили восемь объективов IronGlass, рассказывает Forbes соучредитель Алан Беседин.
Это далеко не первый фильм, снимаемый на объективы украинского производства. Их также использовали съемочные группы фильмов «Бэтмен» (2022), «Экзорцист Ватикана» и «Творец».