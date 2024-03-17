“Ядерное топливо сейчас — самая важная проблема. Что с ним делать? Его срок эксплуатации — шесть лет. Вне этого срока, предусмотренного заводом-изготовителем, нельзя просто так эксплуатировать топливо дальше”, — заявил он.

а, для продолжения эксплуатации нужно получить от завода-изготовителя подтверждение, что это — безопасно. На сегодня есть два типа топлива на Запорожской АЭС: российской компании ТВЭЛ и американской Westinghouse. Завод должен взять на себя ответственность за безопасную эксплуатацию сверх установленного срока. Но вероятность того, что производитель даст согласие, очень минимальная.

“Соответственно, если согласия на продолжение эксплуатации нет, то нужно это отработанное топливо — а оно находится в активных зонах всех шести реакторов — как-то забрать. Как это сделать, какой персонал это сделает? И самый сложный вопрос: где будет храниться это отработанное ядерное топливо”, — добавил Галущенко.

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