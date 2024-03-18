Он испортил репутацию одесского клуба, где в течение двух лет имел доверие коллег. Тренер "Черноморца" не вернулся в Украину / фото REUTERS

Один из тренеров ФК "Черноморец" (Одесса) не вернулся со сборов и сбежал за границу. Как сообщает Sport.ua, из страны сбежал тренер по физподготовке одесского клуба Игорь Касьяненко, который вошел в штаб главного тренера команды Романа Григорчука в начале 2022 года.

"Проведя в Одессе ровно два года, в начале января он вместе с командой "моряков" отправился на тренировочный сбор в Турцию, откуда не стал возвращаться на Родину. По неофициальной информации, свою работу в "Черноморце" Касьяненко прекратил ради дальнейшего побега за океан", - говорится в сообщении.

По информации Sport.ua, в отличие от остальных членов одесской команды, которые не пренебрегали выданным Министерством молодежи и спорта разрешением на выезд за границу во время военного положения в Украине, уроженец Луганска отправился в США. По данным издания, беглец намерен "бросить якорь" вместе со своей семьей в Майами.

отмечается в публикации. "Игорь Касьяненко бросил тень на одесский клуб, где в течение двух лет пользовался доверием коллег. По делу его бегства из Украины продолжается расследование. В ФК "Черноморец" воздерживаются от каких-либо комментариев по вышеупомянутой ситуации до окончания проверки данного факта", -в публикации.

Напомним, ранее так же поступили два бывших представителя женского футбольного клуба "Кривбасс", SMM-специалист Роман Лопатин и фотограф Роман Медведев, которые не вернулись в Украину после матчей Лиги чемпионов в Швеции.

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