Один из тренеров ФК "Черноморец" (Одесса) не вернулся со сборов и сбежал за границу. Как сообщает Sport.ua, из страны сбежал тренер по физподготовке одесского клуба Игорь Касьяненко, который вошел в штаб главного тренера команды Романа Григорчука в начале 2022 года.
Напомним, ранее так же поступили два бывших представителя женского футбольного клуба "Кривбасс", SMM-специалист Роман Лопатин и фотограф Роман Медведев, которые не вернулись в Украину после матчей Лиги чемпионов в Швеции.
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Президент Украинской ассоциации футбола УАФ Андрей Шевченко рассказал, что он думает о вероятной мобилизации и бронировании футболистов. Он считает, что этот вопрос очень сложный, потому что речь идет не только об игроках, но и о тренерах, врачах, судьях. По его словам, спорт играет важную представительскую роль как внутри страны, так и за рубежом. Подготовка и участие в соревнованиях является маркером продолжения жизни в государстве, которое ведет войну. Кроме того, спорт всегда, а в нынешних условиях это особенно важно, остается эффективным рычагом влияния на международное сообщество.