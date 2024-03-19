В Арцизском историко-краеведческом музее Одесской области представлена новая экспозиция под названием LUTUM (Глина). Об этом сообщает информационное агентство "Юг.Today". В основе экспозиции – черепица второй половины XIX-первой половины ХХ века: марсельская, черепичного завода «Петровка», завода Ф.Гаврилюка «Париж» (с.Веселый Кут) и другие интересные экземпляры.

Вся черепица с историей, изделия прослужили на кровле сто и более лет, при этом полностью сохранили свои эксплуатационные характеристики и привлекательный внешний вид. Подробно рассмотреть и узнать больше интересной информации можно в музее, ждем вас», – отметил директор музея Дмитрий Чебан.