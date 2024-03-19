Продолжается война в Украине, и Соединенные Штаты Америки не позволят Киеву проиграть России.

Как передает УНИАН, об этом министр обороны США Ллойд Остин заявил в начале заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-20"), которое проходит на авиабазе в Германии.

Министр обороны США отметил, что войска Украины сталкиваются с суровыми условиями и жесткой борьбой, а гражданское население постоянно вынуждено терпеть обстрелы российскими ракетами и иранскими дронами.

В то же время Остин уверяет, что США не отступят от поддержки Украины, которая не собирается сдаваться. "Сегодня наше послание четкое: Соединенные Штаты не позволят Украине потерпеть поражение. Эта коалиция не позволит Украине потерпеть поражение. И свободный мир не позволит Украине проиграть", - подчеркнул Остин.

Глава Пентагона напомнил, что на прошлой неделе США объявили о дополнительной помощи в сфере безопасности для Украины объемом на 300 миллионов долларов. "Это чрезвычайная мера в поддержку наиболее насущных потребностей Украины насчет противовоздушной обороны, артиллерии и противотанковых возможностей", - сказал Остин.

По его словам, Соединенным Штатам удалось предоставить этот очень важный пакет помощи благодаря нахождению сэкономленных ресурсов. "Мы остаемся настроенными обеспечивать Украину ресурсами, которые ей нужны для противодействия агрессии Кремля", - сказал Остин.

Он сказал, что Контактная группа продолжает прилагать усилия для предоставления Украине жизненно важной помощи по безопасности. "Чешская республика недавно закупила 800 тысяч срочно необходимых артиллерийских снарядов. Германия, Франция, Дания и Швеция объявили о важных пакетах военной помощи. Это инвестиции в справедливую борьбу Украины против российской агрессии. Но это еще и инвестиции в нашу общую безопасность - европейскую и глобальную", - подчеркнул Остин.

По его убеждению, все будут менее защищенными, если Владимиру Путину удастся добиться своего. "Мы все будем менее защищенными в беззаконном и жестоком мире, в котором диктаторы смогут перекраивать границы силой, стирать страны с карты и восстанавливать их собственные империи", - подчеркнул Остин.

В связи с этим, как отметил глава Пентагона, борьба Украины является одним из самых дел нашего времени. "Украинский народ не имеет дней, чтобы тратить их напрасно, и также мы не имеем. Поэтому, мы продолжаем создавать креативные, адаптивные и устойчивые пути для поддержки украинских защитников. Эта Контактная группа продолжает двигаться на полной скорости, чтобы обеспечить Украину крайне срочными потребностями, чтобы помочь построить будущие силы, которые обеспечат ее долговременную безопасность", - сказал Остин.

Министр обороны США добавил, что сегодня утром провел первое заседание руководителей коалиций возможностей. Он благодарен Дании, Эстонии, Франции, Германии, Исландии, Италии, Латвии, Литве, Люксембургу, Нидерландам, Норвегии, Польше и Великобритании за руководство коалициями возможностей.

В частности, в рамках этих коалиций происходит координация таких сквозных вопросов как дроны, обслуживание, командование и контроль, обучение и активизация промышленной базы. Остин подчеркнул, что в рамках этих коалиций был достигнут значительный прогресс в последние недели и работа продолжится.

"Борьба Украины за свободу имеет значение для нас всех. Дамы и господа, не обманывайте себя, Путин не остановится в Украине. Но как сказал президент Байден (американский лидер Джо Байден, - Ред.), Украина может остановить Путина, если мы будем выступать на стороне Украины и предоставлять вооружение, в котором она нуждается для самообороны. На кону - выживание Украины, и на кону - вся наша безопасность. Поэтому, мы продолжим выступать в единстве для противодействия завоевательной кампании Путина, и мы продолжим сохранять веру в народ Украины", - подчеркнул министр.