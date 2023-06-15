В четверг высшее военное руководство США подчеркнуло, что Украине предстоит тяжелая борьба в ходе начатого контрнаступления, и призвало союзников Киева предоставить ему больше оружия и боеприпасов.

«Украина начала наступление и уверенно продвигается вперед. Это очень тяжелый бой. Это очень жестокая борьба, и она, вероятно, займет значительное количество времени и потребует больших затрат», – сказал генерал армии председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) Марк Милли, выступая в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, передает Голос Америки.

Милли выступал по итогам заседания возглавляемой США Контактной группы, в которую входят приблизительно 50 стран, оказывающих военную помощь Украине.

Министр обороны Ллойд Остин напомнил, выступая на совещании, что Киеву необходима как краткосрочная, так и долгосрочная поддержка, поскольку война – это «марафон, а не спринт».

Остин констатировал, что группа уже предоставила Украине системы противовоздушной обороны Patriot, IRIS-T и NASAMS, подчеркнув вместе с тем, что необходимо поставить больше.

«Я прошу членов этой Контактной группы продолжать использовать все резервы, чтобы предоставить Украине средства ПВО и боеприпасы, в которых она так остро нуждается для защиты своих граждан, – сказал Остин. – Мы также продолжим адаптировать нашу помощь к меняющимся обстоятельствам на местах в соответствии с меняющимися потребностями украинских войск».

Это была 13-я встреча контактной группы, которую Вашингтон создал в прошлом году для координации западной помощи Киеву.

На встрече присутствовал министр обороны Украины Алексей Резников, который, как ожидается, проинформирует своих коллег о контрнаступлении Украины. Ожидается, что в ходе кампании будут задействованы сотни танков и бронемашин, поставленных Западом.

Позднее в тот же день министры обороны стран НАТО встретились отдельно с Резниковым, чтобы обсудить вопросы, связанные с оказываемой ими помощью украинской армии.

Министры стран НАТО также встретятся с руководителями оборонной промышленности, чтобы призвать к наращиванию производственных мощностей.