Война России против Украины не остановила транзит российского газа в Европу через украинскую ГТС. После 2024 года, когда контракт на поставку закончится, Украина не будет подписывать с агрессором новое соглашение. При каких условиях транзит газа из РФ может сохраниться и кто в этом заинтересован, – в материале журналиста РБК-Украина Юрия Дощатова.

При подготовке материала были использованы публичные комментарии украинских и европейских чиновников, эксклюзивная информация от источников РБК-Украина, комментарии ОГТСУ и экспертов.

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Контракт на транзит российского газа через Украину, подписанный в конце 2019 года НАК “Нафтогаз Украины” и “Газпромом”, завершается 31 декабря текущего года. Срок его действия теоретически может быть продлен. Однако Украина уже категорически заявила о невозможности такого варианта.

Денис Шмыгаль. “Мы, конечно, не собираемся вести переговоры со страной-агрессором, чтобы продлевать (контракт - ред.) и ставить свои подписи под соглашением”, - заявил премьер-министр Украины

В Европе в продлении транзитного контракта не заинтересованы. Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заверила, что возвращение к привычным отношениям с Россией невозможно.

заявила Симсон. "Мы готовились к завершению этого контракта в течение двух лет, когда начались манипуляции на газовом рынке, и у нас есть альтернативные варианты для обеспечения безопасности поставок", -Симсон.

Россия конкретных заявлений не делала, но из комментариев Владимира Путина понятно, что там не против продолжить поставки газа через Украину и после 2024 года - все зависит от европейских покупателей. "Пусть сами решают (в ЕС - ред.), надо им - пусть берут (газ - ред.), не надо - мы обойдемся", - сказал он в феврале в одном из интервью.

Может ли быть транзит без контракта с “Газпромом”?

Для продолжения поставок российского газа через Украину на самом деле контракт с “Газпромом” совершенно не нужен. При желании любая страна в Европе может просто выкупать мощности украинской ГТС и оплачивать транзит напрямую Оператору ГТС. Еврокомиссия на вводила запрет на импорт российского природного газа, так что любая компания стран ЕС вправе закупать газ в России.

НАК “Нафтогаз Украины” в этой схеме участвовать уже не будет, поскольку в 2019 году был проведен анбандлинг компании и ОГТСУ получил лицензию оператора газотранспортной системы. Фактически именно оператор сейчас является стороной в любых транзитных операциях.

После полномасштабного вторжения России в Украину несколько стран ЕС отказались от российского газа, в частности, Польша, Болгария, страны Балтии, Германия. В ЕС объявили о сокращении потребления газа, и российского в частности, но до 2027 года полностью прекратить его закупку в РФ пока не готовы.

“Вы видели, что мы значительно сократили наш импорт российского газа, а также нефти и угля за последние два года, и мы готовимся к тому, чтобы он достиг нуля в будущем. Мы не можем сказать, как и когда это произойдет, но мы готовимся”, - заявил недавно представитель Еврокомиссии Тим Макфи.

В прошлом году доля российского газа в ЕС составляла 15%, тогда как в 2021 году этот показатель был около 45%. "Европа сегодня стабильна, программа RePowerEU (план отказа от российского природного газа - ред.) в течение двух лет принесла свои результаты. В прошлом году на российский газ приходилось 15% общего объема от импорта газа по сравнению с 24% в 2022 году и 45% за год до начала войны. Импорт газа из России в ЕС снизился на 71% с 2021 года”, – заявила Кадри Симсон.

Кому интересен транзит газа через Украину

Среди стран, которые заинтересованы закупать трубопроводный газ в РФ: Австрия, Словакия, Чехия, Италия. Кроме того, Венгрия, которая до октября 2021 года получала российский газ транзитом через Украину, а затем подписала новый контракт с поставкой по “Турецкому потоку”, также заинтересована вернуть прежний маршрут.

Официально в Венгрии заявляют, что в поставках газа через Украину не нуждаются, но все-таки вопрос транзита газа через Украину после 2024 года ее интересует, поскольку он дешевле, чем поставки "Турецким потоком". Эта тема была затронута в ходе визита главы МИД Венгрии Петера Сийярто в Украину в январе текущего года, сообщили изданию источники, знакомые с содержанием переговоров. “Вопрос транзита затрагивался венгерской стороной”, - сказал собеседник. Однако эта тема не получила развития в ходе двусторонней встречи.

Петер Сийярто во время визита в Украину (фото: Getty Images)

Тему транзита поднимал и премьер Словакии Роберт Фицо во время своего визита в Украину, кстати, тоже в январе. По итогу встречи с украинским премьером Денисом Шмыгалем Фицо даже заявил, что вопрос о транзите чуть-ли не решен. “Возникла договоренность о том, что транзит российского газа через Украину, вероятно, продолжится, и это хорошая новость”, - сказал премьер Словакии. Правительству Украины пришлось уточнять, что никаких обещаний, а тем более договоренностей, не было.

Но вариант для транзита действительно существует. "Для продления транзита возможна опция, когда словацкая компания сама арендует мощности украинской ГТС. В этом случае, транзит газа может быть продолжен и после 2024 года. Но это пока только предположение", - отметил собеседник издания в правительстве Украины.

В ОГТСУ не исключают, что транзит после 2024 года продолжится

Уровень актуальности темы продления транзита может даже увеличиться, поскольку Австрия, Чехия, Венгрия и Словакия недавно сообщили, что, возможно, будут вынуждены увеличить импорт российского газа из-за введения Германией налога на поставки, проходящие через ее границы.

В ОГТСУ не исключают, что запрос на транзит со стороны европейских покупателей после 2024 года будет. “Если наши партнеры (в ЕС - ред.) не успеют переформатировать свои источники и будут вынуждены обращаться в Россию еще и в следующем году, то это будет их решение”, - заявил глава компании Дмитрий Липпа.

В этом случае, уверен директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, транзит можно будет организовать без контрактов – по европейским правилам. “Просто ОГТСУ объявит номинацию на транспортировку газа от восточной до западной границы. Регулятор установит тариф, придут заказчики и оформят объемы. Заказчиками могут быть кто угодно – австрийцы, словаки или еще кто-то”, – пояснил Харченко РБК-Украина.

Каким может быть новый транзитный тариф

Для транзита после 2024 года НКРЭКУ должна будет установить новый тариф. При контрактном объеме в прошлом году – 40 млрд кубометров, тариф составлял 2,66 доллара за транспортировку 1 тыс. куб. м газа на 100 км.

Новый тариф на транзит должен как минимум покрывать работу всей ГТС, не говоря уже о прибыли оператора. Иными словами, чем меньше объем транзита, тем выше стоимость услуги. Таким образом, можно ожидать, что тариф будет существенно выше действующего. Но он будет устанавливаться уже исходя из заявок на бронирование мощностей.

Если объемы транзита будут небольшие, тариф будет невыгоден покупателям и они, возможно, воспользуются другими маршрутами. В Еврокомиссии работают над этим вопросом. “Что касается стран, которые наиболее обеспокоены (прекращением транзита - ред.), речь идет в первую очередь об Австрии, Словакии и Чехии, а также, в некоторой степени, об Италии… Это государства-члены, с которыми мы наиболее тесно сотрудничаем по этому вопросу, и, как я уже сказал, энергетическая платформа, сама комиссар и наши эксперты следят за тем, чтобы были доступные варианты”, – заявил Макфи.

Потери Украины от прекращения транзита

В прежние годы, когда транзит шел активно по контракту 2009 года, оплата за эту услугу приносила "Нафтогазу" до 3 млрд долларов в год. Сейчас, по действующему пятилетнему контракту, при снижении плановых объемов до 60 млрд кубометров в 2020 году и до 40 млрд в последующих общий доход от транзита мог быть до 7 млрд долларов.

Но в итоге сумма получается меньше, поскольку с 2022 года объем транзита сократился, по факту 2023 года он составил до 15 млрд кубометров. Причина сокращения - потеря контроля транзита через ГИС “Сохрановка” весной 2022 года.

Из-за сокращения транзита Россия снизила уровень оплаты за услугу, несмотря на то, что по контракту действует условие “качай или плати”. То есть “Газпром” должен платить за транзит 40 млрд кубометров газа независимо от фактического объема его прохождения через ГТС Украины.

В итоге “Газпром” заплатил за услугу в 2023 году лишь около 800 млн долларов, отмечает экс-глава ОГТСУ Сергей Макогон. Большая часть этой суммы пошла на расходы по обеспечению услуги и ремонт оборудования ГТС. "Нафтогаз" обратился в арбитраж для погашения недоплаты.

При этом доход “Газпрома” от продажи транзитного газа в разы больше. “В 2023 году "Газпром" мог заработать около 6 миллиардов долларов на экспорте 14,56 млрд кубометров газа через Украину”, - отметил бывший директор ОГТСУ.

Он считает, что до полного погашения Газпромом 1,4 млрд долларов задолженности за транзит Украина вообще не должна рассматривать возможность продления транзита после 2024 года, независимо от того, кто будет бронировать мощности.

ГТС Украины (фото: пресс-служба ОГТСУ)

“Сначала “Газпром” должен уплатить 1,4 млрд долларов. Ждать решения в 2026 году, а потом еще потратить годы для получения средств – это слишком долго. Да и принудительно получить средства будет не очень просто, потому что у "Газпрома" уже почти нет активов в ЕС или других адекватных юрисдикциях”, - заяви Макогон.

Что будет с ГТС без транзита

Если транзита российского газа с 2025 года не будет, то ГТС продолжит работать на транспортировку газа внутренней добычи в подземные газовые хранилища. Об этом РБК-Украины сообщили в ОГТСУ. Сейчас завершается стресс-тест по работе без транзита. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, предварительные результаты – позитивные.

Кроме того, мощности ГТС будут задействованы для транспортировки природного газа из Европы в ПХГ во время сезона закачки и в обратном направлении в осенне-зимний период.

"В прошлом году из ЕС и Молдовы в Украину поступило более 4,3 млрд кубометров природного газа. Это более чем в два раза больше, чем было транспортировано в 2022 году. Основные объемы поступили в режиме “таможенного склада” во время сезона закачки газа в подземные хранилища”, - сообщили РБК-Украина в ОГТСУ.

Кроме того, Украина будет вовлечена в инициативу “Вертикальный коридор” (расширяет Трансбалканский газопровод - ред.), который позволит транспортировать природный газ из Греции в Молдову и в подземные хранилища в Украине.

“В прошлом году через Трансбалканский газопровод было прокачано более 550 млн куб. м газа, основные объемы поступили на хранение в украинские ПХГ. Оценка рыночного спроса совместно проведенная операторами ГТС Украины, Румынии и Молдовы показала потребность в 20 млн куб. м в сутки для транспортировки по Трансбалканскому маршруту в украинские подземные газовые хранилища. Этот маршрут является стратегически важным звеном, соединяющим LNG-рынок Южной Европы с Восточной и Центральной Европой, а также соединяется с украинскими ПХГ”, - отметили в ОГТСУ.

Украина рассчитывает и на активное участие в новом газовом хабе, который формируется в юго-восточной Европе. Там, отмечают в ОГТСУ, природного газа будет гораздо больше, чем потребность в нем. “Это будет происходить из-за развития мощностей LNG-терминалов в Греции, расширения азербайджанского экспорта и развития газодобычи в Румынии. По нашим оценкам, через три-пять лет здесь возникнет минимум десять миллиардов кубов профицита газа. Он может зайти в Украину, храниться до зимы в газохранилищах на западе страны и зимой транспортироваться на запад – в Словакию, Австрию и другие страны Европы”, - сообщили в операторе.

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Какие именно функции будет выполнять ГТС Украины с 2025 года станет более понятно уже во второй половине года. Вероятно именно тогда начнутся предметные переговоры импортеров газа из ЕС, если они все-таки не найдут альтернативных путей и захотят продолжить его транзит из РФ через Украину. Но в любом случае, даже если транзита не будет, списывать украинскую “трубу” на металлолом не придется.

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