Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что Украине необходимо провести дополнительную мобилизацию. По его словам, для дальнейшего введения войны Украина нуждается не только в оружии, но и в людях. Как передает УНИАН, об этом он сказал во время выступления на Киевском форуме по безопасности, его слова цитирует "Европейская правда".

"Вам нужны не только гранаты, вам нужны люди, чтобы заменить погибших и раненых. А это означает мобилизацию. Я понимаю, как непросто убедить людей в либеральной демократии. Но я вижу, что это меняется", - подчеркнул Бауэр.

Также офицер призвал общество не думать пессимистично о способности Украины выиграть войну и отметил дальнейшую поддержку Киева. Он добавил, что пессимисты не побеждают в войнах.

"Если мир, возможно, был чрезмерно оптимистичным в 2023 году, мы не должны допустить ту же ошибку, став чрезмерно пессимистичными в 2024 году", - отметил председатель Военного комитета НАТО.

Бауэр отметил, если посмотреть на факты, то есть все причины считать, что Украина способна достичь успеха в войне с РФ.

"Единственное, что вам нужно... это наша помощь. Страны-члены НАТО и многие другие страны мира оказывают Украине беспрецедентную поддержку, и это действительно изменило ситуацию к лучшему. Но Украина нуждается в еще большей поддержке", - сказал он.

По его словам, украинские защитники кардинально изменили множество аспектов ведения современной войны.

"Столкнувшись с сочетанием окопов и артиллерийских заграждений времен Первой мировой войны с беспилотниками и искусственным интеллектом XXI века, вы быстро адаптировались и дали отпор. Вы являетесь первопроходцами в инновациях, используя сочетание советской техники с современными западными образцами вооружения", - подчеркнул Бауэр.

Мобилизация в Украине: последние новости

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ответил, нужно ли сейчас мобилизовать полмиллиона украинцев. По его словам, сейчас это не является необходимым.

"Мы продолжим борьбу, если у нас будет поддержка со стороны наших партнеров по артиллерийским снарядам, по ракетам большой и средней дальности", - отметил Шмыгаль в интервью Bloomberg.

Также старший научный сотрудник Центра военно-морского анализа Майкл Кофман заявил, что большинство украинцев считают, что "мобилизация сейчас - билет в один конец". По его словам, из-за таких мыслей будущее Украины его начинает беспокоить еще больше.

"Сейчас, если ты мобилизован в Украине и тебя призвали в армию, это во многом билет в один конец, особенно если ты идешь в пехоту. Около 70% потерь, как правило, случаются в пехоте. И единственный "выход" - если ты убит или ранен во время боя", - заметил он.