Вторую ночь подряд по всей Украине раздается сигнал тревоги. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, удары в ночь на 22 марта стали самой масштабной атакой на украинскую энергетику за последнее время.
"Цель — не просто повредить, а попытаться снова, как и в прошлом году, вызвать масштабный сбой в работе энергосистемы страны", — написал глава энергетического ведомства у себя в фейсбуке.
Есть попадания в объекты энергосистемы, подчеркнул министр, часть регионов оказалась обесточена. Экстренные отключения электричества произошли в семи областях страны.
Запорожская АЭС утром находилась "на грани блэкаута", сообщил глава Запорожской области Иван Федоров. Одна из ЛЭП, соединяющих электростанцию с энергосистемой Украины, оказалась обесточена. Позже "Энергоатом" сообщил, что линия была восстановлена.