Российские войска нанесли удар по ДнепроГЭС, сообщили в "Укргидроэнерго". Угрозы прорыва нет. Власти РФ сообщили об обстрела Белгорода со стороны ВСУ, погибла женщина.

Вторую ночь подряд по всей Украине раздается сигнал тревоги. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, удары в ночь на 22 марта стали самой масштабной атакой на украинскую энергетику за последнее время.

"Цель — не просто повредить, а попытаться снова, как и в прошлом году, вызвать масштабный сбой в работе энергосистемы страны", — написал глава энергетического ведомства у себя в фейсбуке.

Есть попадания в объекты энергосистемы, подчеркнул министр, часть регионов оказалась обесточена. Экстренные отключения электричества произошли в семи областях страны.

Запорожская АЭС утром находилась "на грани блэкаута", сообщил глава Запорожской области Иван Федоров. Одна из ЛЭП, соединяющих электростанцию с энергосистемой Украины, оказалась обесточена. Позже "Энергоатом" сообщил, что линия была восстановлена.





источник