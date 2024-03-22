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Сьогодні, 16:00

На шахтах Ахметова на Дніпропетровщині понад тисячу гірників застрягли під землею

Категорія: Новини / Події

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В Днепропетровской области более 1000 шахтеров застряли под землей из-за отключения света. Проводится эвакуация горняков. Об этом сообщает пресс-служба компании ДТЭК в своем телеграм-канале.

“Ночью во время масштабной атаки врага угледобывающие предприятия Днепропетровской области остались без питания. 1 060 шахтеров находились на рабочих местах. Был введен план ликвидации чрезвычайной ситуации: задействованы резервные источники питания, началась эвакуация горняков на поверхность. Все горняки после эвакуации проходят медицинское обследование. Пострадавших нет”, — говорится в сообщении.


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