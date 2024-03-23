Особняк Фредди Меркьюри в Лондоне, где он прожил последнее десятилетие своей жизни, впервые за почти 45 лет выставлен на продажу. Данные о метраже и планировке дома, построенного в 1907 году, не разглашаются публично "из соображений приватности". По той же причине объявление о его продаже не размещено в интернете.
Особняк Garden Lodge расположен в престижном районе Кенсингтон и может быть продан за 30 миллионов фунтов стерлингов (38 млн долларов).
Меркьюри, фронтмен Queen, купил этот дом в 1980 году. Сообщается, что он заплатил за недвижимость наличными. Цена особняка на тот момент составила более 500 тысяч фунтов стерлингов.
Дом был выставлен на продажу в конце прошлого месяца Мэри Остин, которая получила особняк в наследство после смерти Меркьюри в 1991 году. Меркьюри называл Остин любовью всей своей жизни.
В конце прошлого года 72-летняя Остин выставила на торги коллекцию из 1,5 тыс. личных вещей музыканта, а затем решила продать и дом, в котором прожила больше 30 лет со своими двумя детьми. Их отец - художник и предприниматель Пирс Кэмерон, с которым Остин состояла в официальном браке с 1990 года по 1993 год.
Покрытая многочисленными надписями и рисунками фанатов группы дверь в кирпичной стене, огораживающей сад вокруг особняка, была продана в прошлом году на аукционе Sotheby's за 524 тысячи долларов.