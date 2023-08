Более 1400 личных вещей Фредди Меркьюри, включая его яркие сценические костюмы, написанные от руки наброски "Богемской рапсодии" и любимый рояль, на котором он сочинял лучшие хиты группы Queen, представлены на бесплатной выставке в Лондоне перед сентябрьским аукционом Sotheby's.

Огромная коллекция личных вещей Фредди Меркьюри, оставленная близкой подруге певца Мэри Остин, оставалась нетронутой в его особняке на западе Лондона в течение 30 лет после его смерти в 1991 году.

В апреле 72-летняя Остин заявила, что решила продать почти все вещи, чтобы "закрыть эту особенную главу в своей жизни" и "привести в порядок дела".

Среди них - ранее невиданные рабочие черновики хитов "Don't Stop Me Now", "We Are the Champions" и "Somebody to Love".

За рукописный черновик "Богемской рапсодии", который показывает, что Меркьюри экспериментировал с названием песни, думая о "Монгольской рапсодии", а затем вычеркнул его, хотят выручить от 800 тыс. до 1,2 млн. фунтов стерлингов.

"У нас есть рабочие тексты практически всех песен, которые Фредди Меркьюри написал в 1970-е годы, - сказал Габриэль Хитон, специалист аукционного дома. - У нас есть обширные рабочие черновики, которые действительно показывают, как развивались песни, как они менялись, как они приобретали форму самым замечательным образом".

Однако главной звездой аукциона является любимый рояль Меркьюри Yamaha, который будет стоить от 2 до 3 млн. фунтов стерлингов (от 2,5 до 3,8 млн. долл.). Рояль пережил несколько переездов, занял центральное место в его особняке и был сердцем музыкальной и личной истории Меркьюри с 1975 года до его смерти, сообщили аукционисты.

"Из всех предметов, которые у него были, именно этот значил для него больше всего", - сказал Хитон.

Многие из этих предметов свидетельствуют о любви Меркьюри к театру и шоу-бизнесу. Это и ослепительные костюмы с блестками, и кожаные куртки, и роскошная красная накидка и корона, в которой он выступал на последнем концерте Queen в 1986 г., и коллекция японских шелковых кимоно.

Коллекция включает также более личные и интимные предметы, в том числе школьный учебник с именем певца - Фред Булсара, датируемый 1960-ми годами, когда он только приехал в Великобританию с семьей из Занзибара. Посетители могут изучить подробные планы рассадки гостей на званых обедах и меню, а также рукописные приглашения на его знаменитые дни рождения, включая одно, датированное 1977 годом, в котором гостям предписывалось "Одеться, чтобы убить!"

Кроме того на продажу выставлена художественная коллекция Меркьюри, в которой представлены работы Пабло Пикассо, Сальвадора Дали и Марка Шагала, а также его эклектичная антикварная мебель и многочисленные фигурки кошек.

"Меркьюри написал следующее: "Мне нравится, когда меня окружают великолепные вещи. Я хочу вести викторианскую жизнь, окруженный изысканным беспорядком", - рассказал специалист Sotheby's по мебели и декоративному искусству Томас Уильямс.

Сотни экспонатов превратили элегантное здание аукционного дома в центре Лондона в святилище Меркьюри, все 15 галерей которого посвящены его истории. По словам Уильямса, впервые Sotheby's открывает все свои галереи для публики на время недельной выставки, и это, пожалуй, "самая демократичная продажа", поскольку такие предметы, как палочки для еды и швейный набор Меркьюри, продаются по цене менее 100 фунтов стерлингов за штуку.

Выставка "Фредди Меркьюри: Его собственный мир", бесплатная для посещения, открылась в пятницу и продлится до 5 сентября. Затем предметы будут проданы на нескольких аукционах, которые состоятся в конце месяца.

Sotheby's ожидает, что среди покупателей будут как музейные учреждения, так и поклонники Меркьюри по всему миру.