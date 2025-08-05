



26-го июля в Одесской епархии Украинской Православной Церкви торжественно отметили 25-летие со дня принесения в Свято-Иверский мужской монастырь чудотворного образа Божией Матери «Иверская». Праздничное богослужение в честь выдающегося духовного события возглавил Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский в сослужении митрополита Кировоградского и Новомиргородского Николая, наместника обители архиепископа Южненского Диодора, архиепископа Арцизского Виктора, архиепископа Болградского Сергия, архиепископа Переяслав-Хмельницкого Дионисия, епископа Тарутинского Алипия, епископа Овидиопольского Анастасия, ректора Одесской духовной семинарии протоиерея Димитрия Яковенко, а также многочисленного духовенства.

27-го июля митрополит Одесский и Измаильский Агафангел совершил Божественную литургию в храме святителя Спиридона Тримифунтского в Одессе по случаю 30-летия со дня основания этого соборного храма. Управляющему Одесской епархией сослужили викарные архиереи архиепископ Болградский Сергий, епископ Тарутинский Алипий, также ректор Одесской духовной семинарии протоиерей Димитрий Яковенко, настоятель храма протоиерей Владимир Терлецкий и духовенство города.

Дважды в июле по новому стилю празднуется память иконы Божией Матери «Троеручица» - 11-го и 25-го июля. На минувшей неделе Церковь почитала праздником икону «Троеручница», воспоминая преславное чудо исцеления усеченной десницы преподобного Иоанна Дамаскина, от иконы сей явленное. В праздничный день 25-го июля в Свято-Иверском Одесском мужском монастыре наместник обители архиепископ Южненский Диодор возглавил Божественную литургию на месте нового строящегося храма.

25-го июля в храме Свято-Ильинского мужского монастыря была совершена торжественная Божественная литургия и накануне всенощное бдение. Богослужения возглавил игумен обители архиепископ Арцизский Виктор в сослужении братии монастыря. Напомним, что 24-го июля 2021-го года в одесскую Ильинскую обитель была доставлена на постоянное пребывание точная копия иконы «Троеручица», написанная и освященная в Хиландарском монастыре на Святой Горе Афон.

28-го июля, в день памяти равноапостольного великого князя Владимира и воспоминания Крещения Руси, в храме святого князя Владимира и мученицы Людмилы Чешской, расположенном на Французском бульваре в Одессе, состоялась праздничная Божественная литургия. Сугубые молитвы были вознесены об упокоении души раба Божия Владимира Филипчука - Героя Украины, основателя этого святого храма.

27-го июля, в День медицинского работника Украины, Одесская епархия Украинской Православной Церкви поздравила сотрудников учреждений здравоохранения Одесской области - опорных и городских больниц, врачей и медицинских работников, которые ежедневно стоят на страже здоровья жителей региона и всей страны. Представители духовенства лично встретились с главными врачами медицинских учреждений и передали благотворительную помощь для нужд коллективов.

28-го июля исполнилось 100 лет со дня рождения схиархимандрита Ионы (Игнатенко). В день его памяти на кладбище Свято-Успенского монастыря братией обители была отслужена панихида. На молитву собралось много людей - духовные чада, прихожане и все, кто почитал и любил схиархимандрита Иону, чтобы совместно почтить его светлую память. Отец Иона был известным духовником, который всю свою жизнь посвятил служению Богу и людям.

В это воскресенье - Неделю восьмую по Пятидесятнице - нашему вниманию предлагается Евангельское чтение о насыщении пяти тысяч людей пятью хлебами.

Это событие произошло после продолжительной проповеди - людям пришло время утолить голод, и Христос накормил их имеющимися продуктами - пятью хлебами и двумя рыбами. Спаситель благословил хлеба и рыбу, ломал и передавал апостолам, чтоб они, в свою очередь, передавали людям.

Таким образом были накормлены пять тысяч человек, не считая женщин и детей. Христос за все свое служение только дважды совершил чудо умножения пищи, дабы люди не следовали за ним ради еды, а ради того учения, которое проповедовал Спаситель.

Тем самым Господь показывает нам, что человек, который внимает Евангелию и трудится ради достижения Царствия Небесного, никогда не останется без Божией помощи также и в материальных, и элементарных бытовых вопросах, таких как пропитание или одежда