







6-го июля в Свято-Покровском мужском монастыре села Мариновка состоялась праздничная Божественная литургия, посвященная 10-летию со дня основания обители и дню почитания чудотворной иконы Божией Матери «Тихвинская». Богослужению предшествовал многочисленный крестный ход, который объединил духовенство, монашествующих и мирян из разных уголков Одесской области. Затем митрополит Одесский и Измаильский Агафангел возглавил Божественную литургию в сослужении иерархов Украинской Православной Церкви. В связи с появлением информации об Указе Президента Украины относительно гражданства Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и широком резонансе этой новости среди верующих, архиереи УПЦ обнародовали открытое обращение к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой пересмотреть такое решение. Обращение подписали митрополит Одесский и Измаильский Агафангел и более 60 митрополитов, архиепископов и епископов. 7-го июля в монастырях и храмах Одесской епархии торжественным богослужением отметили великий праздник Рождества честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Братия Свято-Ильинского мужского монастыря в священном сане соборно совершили Божественную литургию, за которой вознесли прошение о мире на украинской земле. В Измаиле состоялся вечер православной поэзии под названием «Семья - начало всех начал». Приветственным словом мероприятие открыл викарий Одесской епархии архиепископ Болградский Сергий. В ходе вечера все присутствующие имели возможность насладиться не только поэтическими произведениями в исполнении измаильских мастеров слова, но и музыкальными выступлениями православной молодежи.