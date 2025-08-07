В ночь на 6 августа Россия осуществила целенаправленную атаку на компрессорную станцию Оператора ГТС Украины в Одесской области вблизи украинско-румынской границы.

Об этом заявило Министерство энергетики.

Как сообщает ведомство, данный объект был задействован в рамках маршрута, который соединяет греческие LNG-терминалы с украинскими газохранилищами через Трансбалканский газопровод, и по которому уже поставлялся LNG из США и тестовые объемы азербайджанского газа.

Сегодня же ночью оборудование, которое обеспечивает эти поставки, было атаковано десятками ударных беспилотников, отметили в Минэнерго.

"Массированная российская атака дронами на ключевую компрессорную станцию Трансбалканского маршрута свидетельствует о том, что Москва будет использовать все доступные средства и рычаги для уничтожения энергетической независимости европейцев и альтернативных маршрутов поставок газа", - подчеркнула глава министерства Светлана Гринчук.

"Если россиянам будет разрешено безнаказанно бить по нашей энергетической инфраструктуре и газовым маршрутам, то ни один инфраструктурный объект в Европе не будет в безопасности", - подчеркнула она.

Напомним:

Измаильская районная государственная администрация сообщила, что ночью, 6 августа, враг снова атаковал объекты гражданской инфраструктуры. Обошлось без пострадавших и разрушений жилых домов.

Как отметил председатель Одесской ОГА Олег Кипер, есть повреждения газовой инфраструктуры. На месте вспыхнул пожар, который в 07:25 ликвидировали наши пожарные. Проводятся работы по выпуску газа из системы.

Огнем уничтожено производственное оборудование. Вследствие повреждения магистрального газопровода, временно отключены 2,5 тысячи абонентов.

В румынском жудце (районе) Тулча на берегу Дуная объявляли воздушную тревогу в связи с воздушной атакой РФ, направленной на юг Одесской области Украины; атака была видна также с территории Молдовы.

