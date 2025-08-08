 
Польща змінює правила щодо іноземців: процедуру депортації спростять

Польское правительство приняло проект закона, который предусматривает ряд поправок к действующему миграционному законодательству страны. Он упрощает некоторые процедуры, в том числе и депортации. Как передает УНИАН, об этом пишет InPoland.

В частности предлагается оптимизировать процедуры проверки документов, которые подают иностранцы при оформлении разрешений на временное и постоянное проживание. Одна из причин изменений - стремление ограничить злоупотребления со стороны нечестных посредников.

Так, подавать заявления в электронном виде можно будет через электронную систему Moduł Obsługi Spraw - MOS II. Это не только устранит злоупотребления посредников, но также упростит выявление фиктивных заявок и сократит продолжительность всей процедуры за счет улучшения обмена информацией между привлеченными государственными органами Польши.

Сейчас предполагается, что украинцы, которым в Польше предоставлена временная защита, смогут подавать заявления на временное пребывание сразу на 3-летний срок.

Также изменения предусматривают более быструю процедуру информирования иностранцев об обязательствах выехать из Польши. Соответствующие сообщения им будут присылать на указанный при регистрации адрес электронной почты, и после отправки такого сообщения оно будет считаться доставленным.

Кроме того упрощены правила депортации иностранцев из Польши в ситуации, когда решение на депортацию выдала другая страна ЕС. В таких случаях польское государство не будет принимать свое отдельное решение о депортации, а сразу выдворит лицо за пределы ЕС.

 




