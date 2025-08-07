Ударим подорожником по здравому смыслу: как правительство узаконивает отказ от ответственности за здоровье граждан

В условиях войны, разрушенной системы здравоохранения и хронического недофинансирования украинское правительство неожиданно делает «шаг навстречу народу» — но не в сторону укрепления медицины, а в сторону её окончательной девальвации. Законопроект, предлагающий отменить административную ответственность за занятие народной медициной, на деле не является актом гуманизма — это демонстрация бессилия. Представитель Кабинета Министров в парламенте Тарас Мельничук уже открыто заявил об этой инициативе, которая, по сути, не просто возвращает нас во времена шаманских бубнов, а окончательно капитулирует перед «духовными практиками» как формой государственной политики в сфере здравоохранения.

Тарас Мельничук

Легализация знахарства или демонтаж медицинской ответственности?

Предложение отменить штрафы за целительство означает одно: государство больше не хочет (или не может) брать на себя ответственность за то, кто, как и с каким результатом «лечит» людей. Это политическая капитуляция. Не перед Кремлем, не перед МВФ, а перед шарлатанством. Представьте, что в вашем селе есть бабушка-знахарка, которая «лечит» гипертонию по фотографии или снимает «порчу» с онкобольных. Теперь она сможет делать это абсолютно легально — никакой ответственности.

Разумеется, всё это подаётся под соусом «свободы выбора», мол, государство не должно запрещать людям обращаться к тем, кому они доверяют. Но это лукавство. Речь идёт не о личной свободе, а о политическом отказе от базовых гарантий — права на профессиональную, научно обоснованную медицинскую помощь. Иначе зачем нам вообще Минздрав, лицензирование, протоколы лечения и клинические исследования?

Система Семашко: да, она была советской. Но она работала

Чиновники, которые сегодня легко и охотно отказываются от советского наследия в медицине, похоже, не понимают: не всё советское было злом. В том числе — модель здравоохранения, получившая название «система Семашко» по имени первого наркома здравоохранения СССР Николая Семашко. Да, это была централизованная, идеологизированная и бюрократическая структура. Но она работала. Особенно — в условиях войны, эпидемий, массовых перемещений людей и катастроф.

Что в ней было?

Бесплатная и доступная медицина — от сельских фельдшерских пунктов до городских диспансеров;

Профилактика — прививки, санитарное просвещение, гигиенический контроль;

Инфраструктура — чёткая система больниц, санаториев, лабораторий;

Государственный контроль — лицензирование, стандарты, учёт, ответственность.

Семашко не лечил «заговорами» и не полагался на «энергетику космоса». Именно благодаря этой системе удалось победить тиф, оспу, малярию. Благодаря ей выживали фронтовики, эвакуированные дети, пострадавшие от Чернобыля. Этой системы почти не осталось — но её тень до сих пор спасала тысячи. До появления нового закона.

В чём суть правительственной инициативы?

Проще говоря: государство не может гарантировать вам нормального врача — и позволяет искать альтернативу. Но это не про выбор. Это — про снятие с себя обязательств. Потому что государство, которое разрешает любому называть себя «целителем» и работать с людьми без медицинского образования, — это не государство. Это — анархия.

А ещё — это экономия. Не нужно тратиться на подготовку врачей, содержание медучреждений, закупку оборудования, контроль. Зачем? Пусть вас «лечит» тот, кто прошёл Zoom-курс по «ведической энергии». Умер — сам виноват. Выжил — поздравляем, вам повезло.

Есть ли место народной медицине?

Да, но только как дополнение, а не альтернатива официальной медицине. Да, ромашка помогает при воспалении горла. Но не заменяет антибиотик при пневмонии. Да, общение с психологом или духовным наставником может снять стресс. Но не заменит лечение ПТСР или клинической депрессии.

Единственно разумная модель — это чёткое разграничение: фитотерапия, массаж, диетология, арт-терапия — как комплементарные практики. Всё, что влияет на диагностику, лечение или меняет состояние здоровья — только с дипломом, лицензией и ответственностью.

Вывод: это не свобода — это деградация

В XXI веке, когда мир борется с раком с помощью иммунотерапии, когда ИИ помогает в диагностике, когда каждая минута на счету — украинское государство предлагает заменить медицину шептанием над водой. Это не альтернатива — это отчаяние, упакованное как свобода.

И если это действительно станет законом — мы сможем честно сказать: государство больше не с нами. И не с нашими врачами. Оно — с теми, кто лечит молитвами, бубнами и «очищением биополя».

Так ударим же подорожником — не по болезни, а по здравому смыслу.





Источник