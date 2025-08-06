Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что размер помощи для украинских беженцев не должен превышать поддержку, которую получают безработные граждане страны.

Во фрагменте интервью, которое Орбан обнародовал на своей странице в соцсети Х, говорится, что Венгрия приняла тысячи украинцев после начала полномасштабного вторжения России и обеспечила их всем необходимым.

Политик отметил, что государство предоставляет беженцам такую же помощь, как и венграм, но подчеркнул, что "бесплатных денег нет". Он пояснил, что если венгр получает выплаты по безработице три месяца, а дальше участвует в общественных работах, то и украинские беженцы должны действовать по этому принципу. По словам Орбана, венгры готовы делиться, но "отдать половину рубашки, а не всю".

"Когда на Украину напали, Венгрия сделала все, что должна была сделать для своего соседа. Мы оказали помощь тысячам нуждающихся и продолжаем делать это сегодня. Наш долг четкий: оказывать помощь, но никогда не ставить под угрозу интересы венгров. Это баланс, который мы должны поддерживать", — говорится в заметке.

Напомним, что летом 2024 года правительство Венгрии под руководством премьера Виктора Орбана ввело более жесткие правила для украинских беженцев. Будапешт признал западные регионы Украины безопасными, поэтому граждан, прибывающих оттуда, лишили права на бесплатное размещение в центрах для беженцев.

Взрослые, нуждающиеся в защите, могут получать ежемесячное пособие в размере 55 евро, а на каждого ребенка предусмотрена дополнительная выплата 34 евро.

Ранее, Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не будет финансировать поставки оружия для Украины и не предоставит ни вооружения, ни военных.

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