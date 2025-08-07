Украина с 6 августа возобновляет судоходство по каналу Быстрое, разрешив проход судов с осадкой до 4,5 метра.

"Канал Быстрое был временно недоступен для судоходства из-за взрыва земснаряда неподалеку от Вилково, произошедшего 23 июля. После этого суда вынуждены были выбирать альтернативный маршрут через канал Сулина, где сборы существенно выше", - говорится в публикации.

Это привело к росту рейсовых расходов для судов, работающих на коротких маршрутах и осложнило ситуацию на рынке фрахта Дуная. Сейчас же для судовладельцев, которые ранее столкнулись с ограничениями, открываются новые возможности, отмечает издание.

Во время закрытия канала Быстрое многие судовладельцы вынуждены были повышать свои фрахтовые ставки, чтобы компенсировать дополнительные расходы на прохождение через Сулину говорится в публикации. Однако цены, которые предлагали перевозчики, оказались неприемлемыми для грузоотправителей.

"После возобновления работы канала Быстрое участники рынка прогнозируют частичное оживление фрахтовых потоков по Дунаю благодаря более сбалансированным условиям для переговоров между продавцами и покупателями", - пишет AgroWeek.

Ранее сообщалось, что вечером 23 июля взорвалось судно-земснаряд филиала "Дельта-лоцман" госпредприятия "Администрация морских портов Украины".

Судно находилось на устье "Быстрое" для проведения плановых работ с 11-ю членами экипажа. В результате взрыва погибли трое работников АМПУ. Морской подходной канал был временно закрыт для движения судов.

Ранее сообщалось, что ВМС Украины запретили заход в украинские порты торговых судов, перевозящих взрывоопасные вещества. Компании-импортеры перенаправили суда с селитрой и аммиаком, которые шли в украинские порты, на Джурджулешты (Молдова) и Галац (Румыния).

В прошлом году Турция, Румыния и Болгария начали совместные противоминные операции в Черном море с целью повышения безопасности судоходства, в частности, для украинского экспорта зерна.

