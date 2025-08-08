В Украине могут заменить название разменной монеты "копейка" на "шаг". Это решение зависит от парламента и от политической воли.

Как передает УНИАН, об этом рассказал глава НБУ Андрей Пышный в интервью "РБК-Украина".

"Решение зависит от парламента и от политической воли. Я был и остаюсь убежденным в том, что мы обязаны это сделать - вернуть удельное украинское историческое название разменной монете. Она у нас есть, и это не копейка. Копейка - это кусок Москвы, который у нас остается в кармане, на наших ценниках, а главное, - в голове", - сказал он.

Пышный подчеркнул, что для него - это вопрос декоммунизации, деколонизации, возвращение к своим истокам и к собственным историческим ценностям. По его словам, несмотря на то, что Нацбанк рассматривает возможность постепенного изъятия из обращения разменной монеты номиналом 10 копеек, какое-то время, в течение следующих нескольких лет, монета номиналом 50 копеек еще будет оставаться в обращении, потому что на нее есть спрос со стороны торговли. Это означает, что НБУ должен будет поддерживать и дочеканивать какую-то часть этих монет.

"Когда мне говорят о том, что их нет в обращении, я говорю, извините, есть. Всего почти 1 млрд 400 млн монет номиналом 50 копеек находятся в обращении. Каждый год мы должны дочеканивать их для того, чтобы поддерживать качество наличного обращения. И мы должны ввиду того, что нет решения Верховной Рады, дочеканивать снова в этом году 20 млн монет номиналом 50 копеек", - сказал он.

Глава Нацбанка подчеркнул, что решение перейти на шаги не зависит от количества монет в обращении, их формы или материала, а оно прежде всего об отходе от российских финансовых традиций и возвращении к истинно украинским терминам.

Пышный подчеркнул, что никаких дополнительных расходов из государственного бюджета подобная замена не требует. Также одномоментного изъятия копеек из обращения это не потребует, просто в какой-то момент будут ходить одновременно два вида разменной монеты - 50 копеек и 50 шагов.

Глава НБУ также выразил непонимание по поводу того, что Верховная Рада затягивает решение этого вопроса. По его словам, необходимо поставить в этом вопросе точку и завершить денежную реформу, сделать украинскую денежную единицу "абсолютно суверенной, независимой и никоим образом не родственной даже в малейших своих проявлениях с государством-агрессором".

"Мы будем работать и в дальнейшем на то, чтобы убеждать и адвокатировать. Пожалуй, сейчас стоит сделать скидку на период отпусков. Я надеюсь, что к следующей дате - 2 сентября 2026 года, когда мы будем праздновать 30-летие украинской гривны, мы сделаем ей такой подарок. И уберем окончательно этот московский след. Но очень надеюсь, что это произойдет еще в этом году", - подытожил Пышный.

Переход с копеек на шаги

В сентябре 2024 года Национальный банк инициировал изменение названия разменных монет с "копейка" на "шаг". Решение объяснялось необходимостью восстановления исторической справедливости, содействия дерусификации и возрождению национальных традиций в денежном обращении Украины.

Глава НБУ Андрей Пышный отмечал, что дискуссия о введении в Украине новой монеты "шаг" в своей основе имеет очень глубокое научное исследование, которое подтвердило, что удельным украинским названием мелкой монеты, одной сотой фракции украинской гривны, является шаг.

В апреле этого года Пышный сообщал, что следующий плановый тираж монет в Украине может быть уже в шагах, а не копейках. При этом уже выпущенные монеты не будут насильно изыматься из обращения, поэтому некоторое время одновременно будут использоваться и копейки, и шаги.