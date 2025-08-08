С 1 сентября все работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) будут обязаны носить бодикамеры и фиксировать на видео вручение повесток или проверку документов.

Источник: министр обороны Денис Шмыгаль

Прямая речь: "С 1 сентября все работники ТЦК и СП обязаны носить бодикамеры и осуществлять видеофиксацию во время проверки документов или вручения повесток. В случае нарушения правил фиксации предусмотрена дисциплинарная ответственность".

Детали: По его словам, этот шаг должен обеспечить прозрачность и законность работы групп оповещения, а также защитить права как военнообязанных, так и самих работников ТЦК.

Напомним:

Вечером 1 августа в Виннице возле стадиона "Локомотив" собрались сотни людей, которые заявили о незаконном удержании мужчин, предположительно задержанных сотрудниками ТЦК и СП. По словам очевидцев, полиция применяет слезоточивый газ и проводит задержания. Национальная полиция начала расследование обстоятельств инцидента.

5 августа в селе Бугское Николаевской области местные мужчины напали на военнослужащих территориального центра комплектования, когда те проводили оповещение о мобилизации.

5 августа в Черкасское районное управление полиции поступило сообщение о том, что во время проведения мероприятий оповещения в городе Черкассы на проспекте Химиков военнослужащие Черкасского РТЦК и СП остановили человека с целью проверки учетных данных. В ходе общения мужчина достал гранату, выдернул чеку, начал угрожать взрывом и пытался взять в заложники военнослужащих ТЦК. В городе немедленно ввели специальную полицейскую операцию. По адресу оперативно прибыла следственно-оперативная группа, спецназовцы роты полиции особого назначения и КОРД, специалисты-криминалисты следственного управления и Черкасского райуправления, взрывотехники областной полиции. Полицейские начали вести с ним переговоры.

